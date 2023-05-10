快訊／狂被問「美國炸毀台積電」　吳釗燮爆氣連5嗆：已經回答了

▲外交部長吳釗燮今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國民主黨眾議員莫頓（Seth Moulton）日前指出，要嚇阻中國最直接辦法，就是要告訴中國，如果要入侵台灣，美方就要炸毀台積電，相關言論影片在網路瘋傳。對此，外交部長吳釗燮10日受訪時指出，媒體朋友必須注意，這是中國對台灣進行的認知作戰，但對於有媒體持續追問炸毀台積電，吳罕見當場動怒5度回嗆「剛剛已經回答了」。

立法院外交及國防委員會今天上午邀請吳釗燮、僑務委員會、財政部、經濟部、教育部、衛生福利部、行政院農業委員會報告「近5年我國國際合作發展政策執行項目暨外交部『國際合作及關懷』預算支用情形檢討」。

媒體會前關切，莫頓日前在米爾肯研究所（Milken Institute）舉辦的「中國和美國：駕馭戰略競爭」全球論壇發表的言論，當時莫頓在小組討論會上發言說，「應該讓中國清楚知道，如果你要入侵台灣，我們就要炸掉台積電，我只是拋出這個想法，因為這不是最佳策略，只是因為這是一個例子，當然台灣真的不喜歡這個想法」。

對此，吳釗燮受訪時表示，有關於這種不同的說法，媒體朋友必須認真看待，這是中國對我國進行的認知作戰，把一些人講的不相關的話，把它放在一起，做成新聞後，好像是美國很多人支持要把台積電炸掉，如果仔細去檢視，擴大去解釋要炸毀台積電的說法，大家會得到一個結論：這個就是中國對台灣進行的認知作戰。

吳釗燮表示，如果有看莫頓講的話的前言後語，最後的結論，會與媒體問的問題不一樣。不過，媒體仍然頻頻追問，美方已經數度談到要炸毀台積電？吳釗燮聞言不滿5度回嗆，「我剛剛已經回答了」，「我剛剛已經說明了，好不好？」現場氣氛一度相當緊繃。