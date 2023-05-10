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接生扯斷嬰兒頭「醫院發聲了」　宣稱女嬰肺部缺陷根本活不了

▲▼米納斯吉拉斯州聯邦大學附設醫院（Clinicas da UFMG）。（圖／翻攝Google Maps）

▲本案發生在米納斯吉拉斯州聯邦大學附設醫院。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合外電報導

巴西一名父親指控，婦產科醫師替妻子接生時，竟然暴力扯斷嬰兒頭部，不僅導致孩子夭折，太太與全家都深陷創傷，已經通報警方調查。對此，院方發布最新聲明表示，孩子出現嚴重肺部缺陷，產婦的高血壓病情也不斷惡化，醫護團隊研判胎兒在子宮外根本無法存活，才會選擇引產。

聖保羅頁報、墨西哥先驅報報導，米納斯吉拉斯州聯邦大學附設醫院（Clinicas da UFMG）已經展開內部調查，院方9日聲明指出，嬰兒在孕期30周早產，此前也被醫療團隊證實多處缺陷，包括肺部畸形等，且產婦住院期間病情惡化，血壓升高又全身水腫，「有鑑於產婦病情嚴重，胎兒不能（在子宮外）存活，才會選擇引產。」

不過，家屬表示從未在產檢時聽過類似資訊。產婦的妹妹向節奏報透露，姊姊一邊忍受產後水腫、脹奶及會陰撕裂縫針等痛苦，一邊哀悼慘烈夭折的女兒，一整天都在哭泣，甚至根本睡不著覺，即使睡著也很快驚醒，一直感覺聽見孩子尖叫聲。

33歲孕婦拉妮莉（Ranielly Santos）因為擔心高血壓病情，4月24日起住院觀察，之後於5月1日接受引產。丈夫維克多（Victor da Silva）隔著玻璃窗在外面陪產，親眼看見女兒出生時眨眼動嘴，後來卻被醫師扯斷頭部，2天後報警處理。

警方初步調查指出，院方以支付喪葬費為條件，要求家屬簽下放棄調查的文件。他們目前仍在釐清是否涉有醫療疏失及過失殺人行為，女嬰遺體也已送往法醫研究所相驗。

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