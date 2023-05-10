美國將送賴清德大禮？　吳釗燮未證實：貿易倡議進展順利

記者呂晏慈／台北報導

針對有媒體報導指出，民進黨總統參選人賴清德8月過境美國前，台美雙方可望簽署「台美21世紀貿易倡議」第一階段協議，是美國送給賴清德「第一份大禮」。對此，外交部長吳釗燮10日上午受訪並未正面回應僅說，台灣與美國協商21世紀貿易倡議這件事情目前進展非常順利，期盼早日簽署早收清單。

▲外交部長吳釗燮接受媒體聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

《風傳媒》近日獨家報導指出，賴清德8月過境美國之前，台美雙方可望簽署「台美21世紀貿易倡議」第一階段協議，也就是台美雙邊貿易協議（BTA），將是美國送給賴清德的第一份大禮。

立法院外交及國防委員會今天上午邀請吳釗燮、僑務委員會、財政部、經濟部、教育部、衛生福利部、行政院農業委員會報告「近5年我國國際合作發展政策執行項目暨外交部『國際合作及關懷』預算支用情形檢討」。

吳釗燮會前受訪時，媒體關切「台美21世紀貿易倡議」談判進度，吳說明，台灣與美國協商21世紀貿易倡議這件事情目前進展非常順利，期待早收清單能夠早日簽署，也期待剩下要跟美國協商的這些項目，能夠很快來進行協商，「那我想這些進展都相當的順利」。

媒體追問是否可能在出訪前就簽署？吳釗燮並未證實僅說，「我剛剛講的就這樣」。

此外，媒體關注今年爭取參加世界衛生大會（WHA）推案進度，吳釗燮表示，「我們還在進行我們的努力當中」，理念相近國家對我們的支持是很重要的一塊，美國的支持度向來非常高，現在美國國務卿布林肯也力挺台灣，除此之外，我們也與美國一起遊說其他理念相近國家，到目前為止，理念相近國家支持我們的力道越來越強，而且人數、國家數目越來越多，希望今年支持台灣參加世界衛生組織的聲勢能夠達到歷史空前。