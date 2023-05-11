永康環警監聯合大出擊　強勢取締讓民眾很療癒

▲台南市永康分局結合監理站、環保局及交通警察大隊等，夜間在永康區永大路永康拖吊場周邊道路及路口，聯合稽查取締改裝汽機車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局為遏止不當改裝汽機車橫行道路，特結合監理站、環保局及交通警察大隊等，夜間在永康區永大路永康拖吊場周邊道路及路口，聯合稽查取締改裝汽機車，針對車輛燈光、車身及排氣管等改裝執行取締，警方強勢取締，民眾直呼療癒。

永康分局交通組組長葉敏旭稱，本次聯合稽查專案攔查44餘部汽機車，取締擅自改裝LED強光燈23件，車輛違規改裝燈色1件，沒入拼裝微型電動二輪車1件，無照駕駛1件，車輛改(換)裝排氣管，產生噪音超過標準1件，環保局依噪音管制法舉發，合計取締27件；另查獲酒後駕車移送公共危險1件。

永康分局指出，透過警察機關於路邊及以大範圍巡邏進行攔查作業，引導疑似噪音車輛至檢驗地點，現場由監理單位判斷該車輛是否有不當改裝及協助車籍資料查詢後，再由環保局依「噪音管制法」標準作業流程執行檢測，以儀器進行原地車輛噪音檢測後，針對超標車輛依噪音管制法處分，具有「馬上測、馬上罰」執法成效。另行政院環保署已設立專門檢舉網站，民眾如果有發現機動車輛噪音妨害擾寧可直接採證後，上傳相關採證相片至環保署網頁反映(https://noisecar.epa.gov.tw)，屆時權責主管機關將召回量測噪音，再依噪音管制法查處。

永康分局分局長甘炎民表示，汽、機車私自改裝排氣管製造噪音，儼然已成為道路公害，為維護台南市居家安寧，建構宜居城市願景，永康分局會針對重點區域，持續鎖定特定高噪音車輛路段，執行「環、警、監」聯合稽查攔檢勤務，藉由專業任務分工，共同執行防處作為，減少惱人噪音問題，還給市民安靜的生活空間。