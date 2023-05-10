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永康分局首隻「打詐熊警」　頒贈永康郵局行員阻詐160萬元

▲永康分局長甘炎民，親率偵查隊隊長邱瑋賓及永康派出所所長莊大成等人，代表永康分局前往頒發感謝狀、獎勵金並首度頒發象徵榮譽且稀有「打詐雄警」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康分局長甘炎民，親率偵查隊隊長邱瑋賓及永康派出所所長莊大成等人，代表永康分局前往頒發感謝狀、獎勵金並首度頒發象徵榮譽且稀有「打詐雄警」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局推出『打詐英雄警讚』策略，首隻『打詐熊警』頒贈永康郵局行員，機警協助警方成功阻詐高達160萬元，讓圍觀民眾都比讚。

5月5日永康郵局葉姓專員受理林姓女子自稱投資需要，堅持欲匯款新台幣160萬元，葉姓專員察覺有異，立即報案請警方前往協助，永康派出所員警徐子原、翁誠藝獲報到場，經瞭解林姓女子在Facebook結識網友數日，歹徒以甜言蜜語攻陷林女心防，雙方互以老公老婆相稱。

歹徒見已獲取林女信任，以虛假之「摩根大通」投資網站誆騙林女，並要求林女轉帳新台幣160萬元。雖林姓女子一度堅持，甚至與協助行員與員警發生口角與抱怨，但幾經耐心相勸與說明，解釋此為詐騙集團常見的放長線釣大魚手法，先利用愛情陷阱取得民眾信任，再以情感綁架之方式說服民眾匯款達成詐財目的，林女才驚覺自己無意間成為詐欺集團刀俎魚肉，並感謝員警耐心講解，成功保住160萬元的辛苦錢。

5月5日正式全民反詐啟動日，政府積極邀請藝人共襄盛舉，來強化讓民眾瞭解新興詐騙需要全民預防，讓警方打詐更有力，永康郵局葉姓行員在全民反詐啟動日當天即協助警方成功攔阻新台幣160萬元鉅款，實為永康分局打下一張阻詐漂亮成績單。

為此永康分局分局長甘炎民，特於9日早上9時許，親率偵查隊隊長邱瑋賓及永康派出所所長莊大成等人，代表永康分局前往頒發感謝狀、獎勵金並首度頒發象徵榮譽且稀有打詐英雄（熊）寶寶1隻，感謝葉姓專員積極協助警方阻詐，共同為保住市民財產安全盡一份心力。

▲永康分局長甘炎民，親率偵查隊隊長邱瑋賓及永康派出所所長莊大成等人，代表永康分局前往頒發感謝狀、獎勵金並首度頒發象徵榮譽且稀有「打詐雄警」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次葉姓行員因獲得此首隻警察熊感到非常榮幸與訝異，讓一旁的民眾與行員都說讚，對協助民眾防止匯款預防被害的過程也感到不好應付，但突然獲警察頒贈的意外禮物後甚感一切努力是值得的，因爲時常容易被民眾指責與誤會，也非常感謝警察能在通報第一時間立即趕到，警察也被一直指責，幸好經驗豐富的員警細心安撫與說明下，終讓被害民眾清醒，成功攔阻此詐騙。

永康分局分局長甘炎民表示，警方打擊詐欺集團絕不停手也不手軟，但「警民聯手、共同打詐」顯已成為目前警政重點工作，為鼓勵轄區銀行超商等企業來強化協助民眾阻詐在最後一道防線上，研擬推動『打詐英雄警讚』策略來響應，於5月起轄內金融機構、超商協助警方成功攔阻詐騙金額達新台幣150萬以上或協助警方成功阻詐次數累積達10次者或通報警方查獲詐欺車手者，除獲頒感謝狀、獎勵金外，將可獲得頒贈象徵榮譽且稀有打詐英熊寶寶1隻（送完為止），以再強化政府與企業能量，發揮第三方警政培力機制，讓民眾被詐事件能再減低傷害，也在此呼籲全民共同反詐，一同阻詐識詐運動。

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