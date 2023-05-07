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露天燃燒野草或廢棄物空氣惡化危險　消環加強取締告發

▲45歲李姓男子利用吳姓外送員接到訂單電話後急忙離開，竊取吳男放在桌上的袋子，內放有手機電源線、轉接頭、充電器及剛買來不及吃午餐，被警查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲45歲李姓男子利用吳姓外送員接到訂單電話後急忙離開，竊取吳男放在桌上的袋子，內放有手機電源線、轉接頭、充電器及剛買來不及吃午餐，被警查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

45歲李姓男子於5月5日下午1時許，在中西區永福路某超商內，看到吳姓外送員接到訂單電話後急忙離開，放在桌上1只袋子內放有手機電源線、轉接頭、充電器，及剛買來還來不及吃之涼麵、飯糰、土司等午餐，價值1699元，竟查看後整袋竊走，案經被害人事後發現報警查處，二分局警方在1小時內緝獲李嫌送辦。

▲45歲李姓男子利用吳姓外送員接到訂單電話後急忙離開，竊取吳男放在桌上的袋子，內放有手機電源線、轉接頭、充電器及剛買來不及吃午餐，被警查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警二分局警方指出，5日下午2時許，被害人返回超商發現物品遭竊急忙報警，南門派出所警員李英誌等到場受理，馬上調出超商監視影像查看，並確認行竊對象，續經由路口監視器鎖定交通工具以車追人，1小時即前往李男東區住處將其帶回調查，經出示行竊影像等具體資料，讓李嫌難以辯解。

▲45歲李姓男子利用吳姓外送員接到訂單電話後急忙離開，竊取吳男放在桌上的袋子，內放有手機電源線、轉接頭、充電器及剛買來不及吃午餐，被警查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲45歲李姓男子利用吳姓外送員接到訂單電話後急忙離開，竊取吳男放在桌上的袋子，內放有手機電源線、轉接頭、充電器及剛買來不及吃午餐，被警查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，李嫌一見到員警迅速登門查訪甚為驚訝，但經員警出示其行竊影像具體事證，乃乖乖將行竊所得之電源線、轉接頭、充電器等物品乖乖交出，但是涼麵、飯糰及吐司等原為被害人準備午餐，均已被他食用殆盡。調查中也發現李嫌看到被害人接聽電話接單及離開後，也立即上前打開被害人所留放在桌上塑膠袋，經翻開查看後整袋拿著並騎車離開超商，讓被害人返回超商時發現午餐遭竊而氣憤報案，全案依竊盜罪嫌送辦。

▲45歲李姓男子利用吳姓外送員接到訂單電話後急忙離開，竊取吳男放在桌上的袋子，內放有手機電源線、轉接頭、充電器及剛買來不及吃午餐，被警查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲45歲李姓男子利用吳姓外送員接到訂單電話後急忙離開，竊取吳男放在桌上的袋子，內放有手機電源線、轉接頭、充電器及剛買來不及吃午餐，被警查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二分局表示，本案損失物品金額雖然不大，但民眾之財產安全為警察機關所重視，不論大小之竊盜案件，必積極偵查來力求偵破，以遏阻宵小再度犯案。

▲45歲李姓男子利用吳姓外送員接到訂單電話後急忙離開，竊取吳男放在桌上的袋子，內放有手機電源線、轉接頭、充電器及剛買來不及吃午餐，被警查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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