中捷還原「奪命1分鐘」！撞上墜落吊臂1死10傷　完整時間序曝光

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中捷運綠線豐樂公園站10日因鄰近建築工地塔吊鐵臂掉落捷運車廂，導致靜宜大學法律系助理教授林淑雅當場慘死、10人受傷。中捷也公布月台、車廂內監視器畫面，還原關鍵的「奪命1分鐘」，監視器拍下，中午12時26分50秒列車駛入月台，隨後27分45秒就撞上吊臂，畫面十分驚悚。

▲中捷還原完整時間序。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中捷運今公布監視器畫面還原時間序，當時中午12時26分50秒列車駛進豐樂公園站第二月台，27分04秒吊臂即墜落砸到隔音牆，月台保全27分05秒聽到聲響後立刻回頭，並確認軌道狀況；27分14秒保全察覺異狀，並以對講機通知站長；27分20秒隨車人員進入車廂，列車隨即執行關門作業。

旅客等相關人員於27分26秒發現前方揚起大量粉塵，紛紛上前查看狀況，車廂內乘客也站在窗前查看；27分30秒列車駛離豐樂公園站；27分32秒隨車人員發現前方異常，呼叫行控中心及拿取列車鑰匙開啟駕駛台蓋板以執行手動緊急停車作業；27分42秒，車內旅客眼見要撞上吊臂，開始出現防護動作；27分45秒列車撞上吊臂；27分52秒列車停下及緊急剎車做動。

中捷指出，隨車員堅持到最後一刻才蹲下來躲避，當下時間非常短，確認有異狀後僅有13秒時間反應，當時隨車人員試圖拿出鑰匙開啟駕駛蓋板，但時間太急促，才發生後續碰撞。