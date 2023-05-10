拿不到巴氏量表連揮5拳！三總醫遭病患家屬施暴　擁律師資格堅提告

▲內湖三總神經科主治醫師顏尚醫遭病患揮拳攻擊，怒告施暴者傷害、違反醫療法。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

台北市驚傳醫療暴力行為！內湖三軍總醫院神經外科主治醫師顏尚易（46歲）透過臉書PO影片反映，8日看診時一名病患家屬張男（52歲）因要求開立巴氏量表未果，怒氣沖沖拉扯顏的揮拳攻擊，衝突過程中盛怒的張男連揮5拳，其中3拳打中被害人，當時在場有多名醫護人員，卻仍阻擋不了張男暴力行為。事後顏醫師報警提告，內湖警員到場逮捕張男，訊後依觸犯傷害、醫療法罪嫌移送士林地檢署偵辦。

根據醫師PO網畫面顯示，張男在三總院區病房不斷拉扯醫師，醫師強調這種行為「違反醫療法、對我動手動腳」，男子不甩回嗆「違法又怎樣」，並出拳攻擊，顏不願涉入衝突頻頻後退，卻仍遭對方打中2-3拳，事後顏透過臉書發文自嘲，「我的鼻子已經很塌了、還被ㄇㄠ了兩拳、各位工作要注意。」

顏姓醫師及在場醫護報警提告傷害、違反醫療法，警方也認定張男在院區內病房施暴惡行明確，認定張男是現行犯，將他逮捕帶回偵訊。根據院方透露，顏醫師是神經科主治醫師外，也擁有律師資格，顏醫師對張男僅為爭取要醫師幫家人開設巴氏量表未果，就對醫護人員橫加暴力手段，實在無法容忍，堅持提告傷害，無和解意願。

警方調查衝突過程，是張男希望醫師能夠立即開立巴氏量表（病症失能診斷證明書），但醫師表達，患者的身心、功能狀況評估需要臨床數月時間才能釐清，也據此向病患家屬說明，卻引發張男不滿，進而施暴，遭毆醫師希望病患家屬能保持理性，尊重醫療評估專業，是以提告捍衛醫療人員安全工作的權益。

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