三總醫遭病患家屬痛毆　醫界聲援譴責：醫療暴力不可接受

▲醫師公會慰問遭受暴力攻擊之醫師以及為第一線醫事人員加油打氣。（圖／醫師公會提供）

記者嚴云岑／台北報導

三軍總醫院神經外科顏姓醫師因巴氏量表開立事宜，遭病患家屬言語污辱痛毆，神經專科醫學會理事長暨台北榮總副院長林永煬表示，醫療暴力不可容忍，學會除了對施暴者予以譴責，也對受害醫師表示關心和支持。醫師公會全聯會理事長周慶明今（10）日也親赴三總醫院表達關心，為第一線醫事人員加油打氣。

三軍總醫院驚傳醫療暴力，一名男性病患家屬因為要求醫師開立診斷證明未果，先與醫師發生口角，再朝醫師5度揮拳，其中2拳直接打到醫師的鼻樑，身邊醫護也拉不住。從影片中可見，該名家屬因為醫師不願立即幫病患開立診斷證明，先是大罵三字經，之後又朝醫師數度揮拳，醫師的眼鏡還被擊落在地。

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神經專科醫學會表示，醫師們為病患的健康和福祉而努力不懈，不應該因任何原因遭受暴力或威脅。暴力行為不僅對醫療人員造成傷害，也對整個醫療環境產生負面影響，連帶影響社會大眾的健康。

醫療法第24條第2項明文規定：「為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。」若違反相關法令，皆有相應的罰則。

醫師公會全聯會也提到，良性醫病關係的建立需要雙方共同努力，更需要主管機關在政策及法制層面做出最好的規劃。以本次事件巴氏量表為例，醫師責任及義務是本於醫療專業與法規開立醫療文書，但整體制度的設計，卻讓醫師變成第一線與病患起爭執的對象，這樣的壓力不應加諸於醫師身上，更不應成為醫療暴力的導火線。

醫師公會也希望主管機關和醫療機構能夠提供醫事人員更好的安全措施，讓醫事人員遭遇暴力不再只能挨打、徒呼違法。