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配置AI智能手術室！三總重症醫療大樓動土　將增173張急性病床

▲▼配置AI智能手術室！三總重症醫療大樓動土　將增173張急性病床。（圖／三總提供）

▲配置AI智能手術室！三總重症醫療大樓動土，將增173張急性病床。（圖／三總提供）

記者嚴云岑／台北報導

三軍總醫院新建重症醫療大樓於今（17）日舉辦開工動土儀式，由軍醫局局長蔡建松中將主持，邀請台北市衛生局陳彥元局長、衛福部李中月簡任技正等貴賓出席參與，全案預劃111年陸續動工，115年9月完成醫療大樓工程。未來將強化急重難症處理能力，並結合醫療在地化政策，與區域、地區醫院垂直整合，為國人跨領域暨多科整合治療。

三總重症醫療大樓興建計畫由國防部專案投資挹注，於105年12月啟動「翔醫專案」計畫，108年5月奉行政院核定建案後於110年7月完成基本設計及經費審議，並以統包模式招標，全案於同年12月6日決標，由永青營造股份有限公司(代表廠商)及許銘陽建築師事務所聯合承攬，負責開發重症醫療大樓暨停車塔各1棟，總樓地板面積為51,835平方公尺。

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重症醫療大樓將配置心臟外科、胸腔外科、神經外科、皮膚科、AI智能手術室、加護中心及急性一般病房173床與國際會議廳等作業空間。以人性化概念為空間設計導向、綠建築智慧節能為基礎，完善感染管控隔離動線，並導入智慧醫療系統，硬體空間規劃結合軟體系統設計，整合重大外傷、腦中風、心血管疾病等急重難症病人醫療需求，避免病患因轉診而延誤病情，提供前、中、後期急重難症連貫式照護品質，建構現代化醫療之友善就醫環境。

▲▼軍醫局局長蔡建松,三總院長洪乙仁。（圖／三總提供）

▲軍醫局局長蔡建松中將於動土典禮上致詞。（圖／三總提供）

軍醫局局長蔡建松中將於致詞中表示，三軍總醫院業經中央及地方衛生主管機關同意新建重症醫療大樓。期許新醫療大樓成立，除能更完善三總醫療作業空間配置的整合，亦同時帶動國軍醫院在高端醫療設備的投資、專業醫療人力的培育與醫療技術的提升，精進軍陣醫學研究發展水準，提供軍民優質醫療服務，有效支援戰備醫療作業，為國人提供更周延的安全保障。

三軍總醫院自於民國89年遷入現址，歷經數次組織調整，因應醫療科技日新月異及持續落實「關懷、品質、紀律、創新」的核心價值，秉持軍民一家的精神，持續強化院內軟、硬體醫療設備，未來將藉由新、舊大樓醫療空間彈性運用，期能提供病患急性醫療、復健醫療及社區支持之全人照護，以提升醫療照護品質，善盡社會責任。

▲▼軍醫局局長蔡建松,三總院長洪乙仁。（圖／三總提供）

▲三總院長洪乙仁出席動土典禮。（圖／三總提供）

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