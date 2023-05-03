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胎兒異常被勸別生！大馬孕婦來台求助遇奇蹟　台大醫感動：我做對了

▲▼超音波,產檢,懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲施景中分享一名馬來西亞籍孕婦跨海求醫的暖心故事。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

孩子平安健康地降臨人間，大概是所有父母最大的心願，台大婦產科醫師施景中分享，一對馬來西亞籍父母在5年前透過臉書向他求助，原來夫妻倆即將迎來第一個孩子，但卻被當地醫生診斷出「胎兒異常」，不建議生下來，經過施景中的協助，孩子最終平安出生。近日，這對大馬夫妻也帶著兒子來台灣道謝，再度敘舊時也讓施景中感動直呼，「很高興幫這可愛的小孩，平安地到這世界上。」

施景中今（3）日在臉書發文表示，這對大馬夫妻在檳城（Penang）產檢時，胎兒被診斷出罹患「先天性肺部呼吸道畸形」（CPAM），當地醫生都說沒看過這疾病，不知如何治療，夫妻倆在束手無策的情況下，透過網路找到他的臉書，並私訊請求幫助。

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施景中坦言，自己平時上班十分忙碌，因此不喜歡下班後還要回覆網路問診，但是夫妻倆為了腹中胎兒四處求診，尋遍當地名醫得到的結果都是「沒看過、不建議生下來」，讓他決定利用下班時間跨海協助，「期間幾次溝通，我請她們放心，這病CPAM看起來可怕，但大多數小孩都可以順利出生，手術過後跟正常人無異。」

施景中指出，孩子在馬來西亞順利出生後，夫妻倆也聽取他的建議，帶著3個月大的寶寶來台手術，並由小兒科教授許文明親自執刀，術後他也到加護病房探視，不久寶寶也順利出院，原本寶寶應該要返台追蹤，但受到疫情影響，一家人直至3年後才再度來台，踏上這塊對他們意義非凡的土地。

施景中透露，夫妻倆近日帶著寶寶回診，許文明教授幫孩子做了檢查後表示「兒子很好，以後不用回診了」，夫妻倆隨即帶著土產向他致謝，讓他忍不住感性說道，「我們互道珍重，以後可能不會再看到她們了，但是我很高興我做對了一件事，幫這可愛的小孩平安的到這世界上。」

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