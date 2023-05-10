年輕正妹看診突說一席話　台大仁醫停了好幾秒

▲這名年輕小姐對施景中表示，「我懷孕了，要看產檢。」（示意圖／圖中人物和新聞無關／記者姜國輝攝）



記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科仁醫施景中分享看診時，一名年輕漂亮小姐突然說，「當年我媽媽是由你產檢的，是你幫我接生出來的。」施突然停了好幾秒鐘，有點驚訝到暫時說不出話，後來才知對方懷孕，讓他開心直呼，「我有機會幫我接生的小孩接生，我又要當醫生阿公了。」

施景中在臉書說，整理門診的電子病歷，知道會有一位初診病人，小時候是先天橫隔膜疝氣手術過後，只是不知道9日掛他門診是要看什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

施景中提到，看到本人是名年輕漂亮的小姐，「她說小時候是先天橫隔膜疝氣手術開刀，媽媽要她掛號來請教我，問以後懷孕會不會有問題？我解釋了過去碰到的案例，請她放心，她健康狀況很好，以後懷孕生產也不會有什麼事。」

施景中表示，小姐突然說「當年我媽媽是由你產檢的，是你幫我接生出來的，然後我也是在台大開刀的。」他當下停了好幾秒鐘，直呼有點驚訝到暫時說不出話，心想對方怎麼不早說嘛。

施景中指出，先天橫膈疝氣對小兒科來說不是一個小問題，出生常需要大量醫療團隊人力投入照料，而會轉來台大的，通常還是比較嚴重的案例，輕一點的有時產前看不出來，「沒想到當年我幫忙接生、由國寶級小兒外科許文明教授手術、小兒科團隊辛苦照料的小小病嬰，現在已經婷婷玉立長大成人。」

「更令我訝異的是」，施景中說，「她最後說『我懷孕了，要看產檢。』喜出望外，我有機會幫我接生的小孩接生，我又要當醫生阿公了。」