酒錢討不到狂毆暴踹再拖行害死人　犯後竟說喝醉了不知打人

▲為討酒錢而暴打殺害遊民的呂男，二審仍判14年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹呂姓男子2022年6月間，與幾名遊民在公園中飲酒，呂男不滿其中一名60歲的陳姓遊民不願支付酒錢，最後動手毆打對方；陳男逃離後，呂男又追上毆打，甚至對方倒地後，呂男還將對方拖行到一旁，繼續狂毆暴踹。一審將他判刑14年，案經上訴，高等法院9日二審駁回上訴，仍將呂男判刑14年。可上訴。

判決指出，本案發生於去年6月間，呂男（37歲）與死者陳男（60歲）等人，在傍晚6點多左右，於新竹縣竹東鎮信義路與東林路口之「客家戲曲公園」內，與另名友人共同飲酒。呂男疑似酒錢的關係，與陳男發生爭執；之後一夥人又到公園斜對面的便利商店前共同飲酒到晚上21、22時，又發生爭執。

陳男走過馬路，到公園旁夜市內的攤位椅子旁，躺在地上休息，但呂男仍忿忿不平，走了過來，並開始以腳踹或踢打陳男身體多下；陳男起身沿河堤邊往學前路方向步行逃離後，呂男又尾隨陳男至河堤下方處，接續徒手毆打他身體多處，陳男因此倒地。但呂男不罷手，接續暴踹陳男頭部、臉部、腹部、四肢等部位多下。呂男甚至還將陳男拖行到信義路與學前路口之河堤盡頭處，繼續踢打。

經過呂男暴打後，陳男受有頭頸胸腹部、四肢多處外傷併下顎骨骨折等傷害外，又因腹部遭受重擊，而受有脾臟撕裂傷、腸繫膜撕裂傷、腹主動脈斷離等傷害。呂男這時搬起附近之圓球狀景觀石，打算重砸陳男頭部，附近擺攤的攤商、客人見狀，才上前喝止呂男，呂男丟下石頭後逃離現場。眾人將陳男送醫急救，陳男因腹腔、後腹腔大量出血，到院前已無生命徵象，經急救仍無反應、呼吸、心跳脈搏，宣告不治。警方循線逮捕呂男，檢方聲押並提起公訴。

法院審理時，呂男否認具有殺人犯意，辯稱「我當時酒後意識不佳，不清楚為何要毆打被害人，我沒有用腳踢被害人，只有用手打被害人頭部。」但一審法院根據死者的傷勢以及現場目擊證人的供詞，認定呂男具殺人犯意，成立殺人罪，判刑14年。

案經上訴，高等法院二審9日仍認定呂男有罪，駁回上訴，維持14年刑度。呂男還押時，面對記者詢問，他回說「後悔」、「已經向被害家屬道歉」，但對於是否願意賠償，他則沒有回應。