對3歲男童拳打腳踢還踩破內臟虐到死！狠心保母夫婦重判定讞

▲無照保母虐死男童，今遭判刑定讞。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

基隆保母劉庭妌、張竣堯夫婦，受託照顧3歲男童，因為沒收到保母費再加上男童吵鬧，2夫婦竟動手虐童，除了拳打腳踢男童，甚至還踩踏男童腹部，最後踩破男童胰臟，男童因而死亡。最高法院審理後，將劉女判刑11年8月、張男判刑12年4月定讞。

本案發生於2020年9月間，基隆暖暖區當時一名3歲男童因高燒不退，送往醫院急診，不治身亡。檢警解剖後，發現男童骨瘦如柴，全身頭、腹、肢體及軀幹挫傷，顱内出血、肝胰臟挫傷、腹血，最後死因為中樞神經衰竭、出血性休克死亡。

檢方查出男童的父母因為在夜市擺攤，以每個月2萬4千元的代價，24小時交給沒有執照的劉女托育。而劉女與張姓丈夫，疑似不滿男童哭鬧，又沒收到保母費用，因此2夫婦聯手虐童。2人除了對男童拳打腳踢以外，還以拖鞋毆打男童頭部、腳、臀部，或以玩具車、衣架敲擊男童頭部，更多次腳踩男童腹部，最後踩破內臟，虐死男童。檢方對2人聲請羈押獲准，偵查終結後依照「成年人傷害兒童致死罪」，對2夫婦提起公訴。

法院審理時，2夫婦否認虐童，辯稱是男童因病發燒，沒有延誤送醫。但法院根據男童傷勢，認定2夫婦確實虐死男童。一審基隆地院將劉女判刑12年、張男判刑12年6月，上訴二審後，改判11年半與12年。全案再經撤銷發回，更一審法院改將劉女、張男判刑11年8月、12年4月。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。