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社會 社會焦點 保障人權

夫中風手機交給妻　她驚見「小三光溜照」靠1句話逆轉勝

記者黃翊婷／綜合報導

邱姓人夫2020年2月時中風住院，因為有許多客戶要聯絡，於是將手機交給妻子保管，沒想到竟被翻出與周姓女子全裸相擁的照片。邱妻憤而向周女提告求償100萬元，原本被新北地院裁定駁回，她不滿提出上訴；最終高等法院認為周女曾傳訊息表示「我有偷摸小鳥」、「我承認自己是小三」，邱、周兩人應曾發生性行為，於是逆轉改判周女應賠償30萬元，全案確定。

▲性愛,做愛,上床。（圖／視覺中國）

▲邱妻指控周女明知丈夫已婚，仍與他交往並發生性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

邱妻在判決書中主張，周女和丈夫是在2017年間於卡拉OK店唱歌結識，對方明知丈夫已婚，仍千方百計勾引，兩人在新北市各地賓館發生性行為，直到2020年2月丈夫中風住院，因為業務上有許多客戶需要聯絡，便把手機和密碼都交給她，結果她無意間翻出丈夫與許女一絲不掛、相互擁抱的照片，這才知道丈夫外遇，夫妻倆也因此在2020年7月間離婚。

邱妻不滿婚姻被破壞，憤而對周女提告求償100萬元。然而，新北地院審理時，認為邱男與周女的沐親密照片、出遊照片均缺乏拍攝日期佐證，加上邱男已罹患失智症，有記憶障礙症狀，因此裁定邱妻敗訴。

邱妻提出上訴，全案來到高等法院。周女辯稱，沐親密照片是邱男偷拍取得，況且邱妻查看手機的行為，已經超出邱男授權使用的範圍，這些照片都是侵害隱私取得的，不具有證據能力；退一步來說，邱男與妻子之前就離過一次婚，2015年3月底才再婚，她並不知道夫妻倆再婚的事，後來知道之後，便沒有再發生親密互動。

然而，高等法院合議庭認為，不論是沐親密照片還是出遊照片，周女的表情都很安詳平和，顯然沒有遭到脅迫，兩人在戶外活動也親密；另外，經比對雙方通訊軟體對話內容，兩人曾傳送「我沒吵你，但我有偷摸小鳥喔」、「自己說星期二要好好做愛的」、「啊！我很大方，我承認自己是小三啊！沒什麼好怕」、「2015/03/31明明沒離為什麼在一起」等訊息。

林姓、謝姓證人也出庭證稱，曾目睹邱男和周女一起入住摩鐵，大家一起出去玩時，他們也是同住一間房間，平時互動看得出來，邱男很疼愛周女，但這屬於私事，大家也就沒有多加過問。

合議庭指出，照片中邱男與周女裸露上肩相擁眠，還曾互傳「偷摸小鳥」、「星期二要好好做愛」等訊息，加上證人證實兩人曾同住一房，種種證據皆足以證明他們曾發生性行為，且周女在邱男再婚後仍持續介入對方的婚姻關係，最終不採信她的說詞，逆轉改判她應賠償30萬元較為適當，全案確定。

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