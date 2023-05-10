亂刀砍死前妻！權狀貼臉、現金塞手　冷血男殺人自首獲減刑

▲男子亂刀砍死前妻，判15年半定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市鶯歌區陳姓男子與林姓妻子離婚後，認為財產分配不公，竟將前妻找來後，以菜刀亂刀將前妻砍死，再將房屋權狀貼在屍體臉上，並在雙手各塞5千元現金。陳男犯案後冷靜打電話告知律師「我殺人了」，一二審法院均因此認定他自首，予以減刑，判刑15年6月。全案再上訴，最高法院10日駁回上訴定讞。

判決指出，陳男林女共同育有1女，因林女不堪陳男家暴，雙方於2021年8月間簽字離婚。林女還讓出自己名下的房屋讓陳男居住，也不時帶著食物前往照顧陳男。但陳男認為財產分配不公，要求復合，還要母女一同回來居住，經常出言恫嚇。

案發於離婚不到1個月的時間，2021年9月間陳男以返還地契為由，將林女約到住處。雙方一言不合發生衝突，陳男拿出水果刀、菜刀砍殺林女頭部、肩部，殺死林女，死者頭臉受有17處銳器傷，傷口深及顱骨，顯見陳男下手之凶狠。而他犯案後冷靜將身上衣服換下，再將房屋所有權狀貼在屍體頭上，左右手各塞5000元鈔票。而後陳男主動打電話給律師，告知「我殺人了」，由律師向警方報警自首。檢方偵辦後提起公訴，並建請法院加重其刑。

一二審法院均認定陳男成立「家暴殺人罪」，雖然認為陳男手段兇殘，但考量他犯後自首，符合自首減刑要件，因此均將他判刑15年6月。二審宣判後，高等法院隨即進行延押訊問，陳男說自己被警方逮捕2年多，家都荒廢了，希望能回去看看；又說自己身體狀況很差，若不扶著牆壁就不能走路，希望獲得交保。

但法院最後仍未裁定交保，繼續延押。而陳男當時還押，記者詢問他是否後悔，他一開始遮著臉不願回答，最後小小聲地回說「很後悔」。案件再上訴第三審，最高法院10日駁回上訴定讞。