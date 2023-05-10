台灣大眾小說人氣票選結果出爐　懸疑推理攻下總榜第一

▲2022 台灣大眾小說人氣票選結果公布。（圖／Readmoo讀墨電子書提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣小說時常在許多讀者的選擇範圍之外，但隨著不少新作者加入後，內容面向越來越多元，也有很多好看作品，而哪一本是讀者最愛、最有人氣，Readmoo讀墨電子書舉辦「2022 台灣大眾小說人氣票選」並公布結果，暢銷作家花於景（雷雷夥伴）的驚悚推理作品《請解開故事謎底》以綜合總分348分拿下冠軍。

台灣小說好不好看？Readmoo讀墨電子書公布「2022上台！－2022台灣大眾小說人氣選書！」大家心目中最台、也最應該被推上台，分享給更多讀者的小說，依綜合總分榜票選出的前10名書單，依序是《請解開故事謎底》、《樓上的好人》、《婚前一年》、《香江神探福邇，字摩斯2：生死決戰》、《子彈是餘生》、《以下證言將被全面否認》、《你不能再死一次》、《特殊傳說Ⅲ vol.05》、《成為怪物以前》、《窺視：案簿錄．浮生 卷四》。

其中，票選冠軍的《請解開故事謎底》獲得348總得分，一般讀者得分345分、專業讀者得分3分；《以下證言將被全面否認》雖排名第6，卻是專業評審最愛，專業讀者得分58分。

Readmoo讀墨電子書透過官網提到「文學評選不能缺少專業意見，『大眾』小說更不能缺少讀者的看法」，此次評選除了由中興大學台灣文學與跨國文化研究所邀請學者、出版業人士、相關媒體工作者計20人，從專業角度來做推薦，更透過人氣票選，納入讀者意見，票選期間為2023年4月13日至2023年4月30日，共有2,221名讀者投出超過13,000票，結果顯示書單涵蓋純文學、推理、奇幻等各類型，突顯讀者們對大眾小說的看法以及多元的閱讀選擇。

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