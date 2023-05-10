入CPTPP最大困難是中國阻撓？　侯友宜：加入挑戰性很高

▲戴瑋珊質詢侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

台灣近期積極爭取加入CPTPP「跨太平洋夥伴全面進步協定」。新北市議員戴瑋姍今（10）日總質詢時問侯友宜「你覺得台灣加入CPTPP最大的困難是什麼？」侯回應，「有很多困難，不是單一問題」戴問，是中國阻撓嗎？侯說，加入挑戰性很高，但要繼續努力，取得更多國家支持。

戴瑋姍問侯友宜，「你覺得台灣加入CPTPP最大的困難是什麼？」侯回應，「有很多困難，不是單一問題」戴再問，中國加入CPTPP對國際有什麼影響？侯友宜說，「大陸產業鏈的關係問題，中國加入，美國可能就…」，話還沒說完，戴瑋姍問「如果中國比台灣早加入，我們會有什麼問題？」侯說，「我們要繼續努力，不要放棄，你是擔心我們進不了嗎？」

戴瑋姍問到，「我們加入CPTPP的關鍵是什麼？目前親美的會員國有加拿大等國家，親中的有新加坡、越南、智利，那市長這次去新加坡有請他們支持我們加入CPTPP嗎？」侯友宜回答，這次去新加坡談了很多國家未來建設發展、綠色金融，希望大家給我們多鼓勵。

另，對於中國的一中原則以及美國論述的一中政策，侯友宜強調，「我們是中華民國，要對自己有信心，我們走出去，台灣有13個邦交國，兩岸彼此之間平等友善尊嚴對等」。