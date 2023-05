為BNT槓上民進黨！國民黨力挺郭台銘　轟政府失格應向人民謝罪

▲鴻海創辦人郭台銘力爭2024總統門票。(圖/記者湯興漢攝)

記者鄭佩玟/台北報導

針對民進黨立院黨團開記者會,指出台灣不能採購BNT的原因是因中國大陸無法接受我方用詞一事,國民黨發言人林家興今(10)日批,民進黨政府把政治意識形態放在人民性命之前,為了區區的「獨立」名義犧牲台灣老百姓的生命,從昨日媒體揭露的BNT大股東與鴻海創辦人郭台銘的私人往來郵件及今日衛福部公布文件,內容都剛好足以自證民進黨政府因要求「獨立的台灣政府」的名義、不尊重國際代理商及相關規定才導致BNT疫苗進口受阻。

林家興表示,比簽約名義更關鍵的問題,在於當初洽購國際疫苗時,民進黨政府與防疫指揮中心千方百計試圖繞過BNT合法的區域代理商。在2021年1月前後,民進黨政府聲稱直接與德國BNT原廠洽談交易,但這是違反國際商業規範,也違反代理商應有的法律權益,最後使得BNT採購疫苗之事石沉大海,但衛福部今天出示的文件證明,其實是可以用「the Republic of China (Taiwan)」來洽談的,為何之後6月會破局?

林家興指出,從2021年6月BNT大股東致郭台銘的信可看出,民進黨政府後續之所以買不到BNT疫苗,其中一個主因就是因為堅持要求在協議公告中放上「獨立的台灣政府」(INDEPENDENT Government of Taiwan),然而為何1月可時以用「the Republic of China (Taiwan)」,6月時又堅持要在協議公告上放「(INDEPENDENT Government of Taiwan)」?是否當時指揮中心已經因為「某種原因」不急著買BNT了,才以此為理由阻擋?民進黨政府寧可不顧台灣人民的性命,讓台灣人民沒有足夠的國際認證疫苗可打,差點被逼施打未經國際三期試驗認證通過的高端疫苗,把全民當成白老鼠,自己的政治利益擺在人民的性命之前,民進黨根本是執政失格。

林家興提醒,當時代理商還有透過台灣東洋公司與衛福部洽談,原本商討流程順利,但中途疑似還有「某民進黨立委」找來香港雅各臣公司意圖「攔胡」搶食疫苗商業利益,最後整起交易不了了之,衛福部還是得回頭找BNT談,但在2021年6月前後,大家都記得當時的陳時中指揮官、民進黨政治人物是如何千方百計抹黑、污衊BNT,說那是「中共疫苗」、「大陸代工」、「香港人過期不要的」,甚至把問題推給中國大陸,說是中共當局矮化我方,我們才買不到疫苗,根本是刻意甩鍋兼激起兩岸的對立與衝突。

林家興質疑,民進黨記者會把事情越搞越亂、自身邏輯也不通,在此提出幾個問題請民進黨回答,首先,若BNT與中國大陸真的要阻擋台灣買疫苗,為何只有民進黨政府買不到疫苗,民間團體介入之後就可以迅速順利買到?第二,為什麼民間團體可以用「the Republic of China (Taiwan)」成功簽約洽購,而衛福部2021年1月不行?第三,如果BNT疫苗採購合約一定要與政府簽,不能與個人簽,為什麼民進黨政府需要民間團體介入形成多方合約才能買得到疫苗進口台灣?第四,當初2021年6 月為何堅持在協議公告上放「(INDEPENDENT Government of Taiwan)」?有什麼政治或利益考量?

林家興表示,國民黨曾多次強調「當擋疫苗成為事實,政府道歉就是義務」,全民看得很清楚,不就是民間團體逼使民進黨政府不得不放下阻撓BNT疫苗的黑幕,才讓疫苗能順利進口台灣嗎?直到民間團體干預並簽下合約後,民進黨政府才回過頭來盛讚這是「公私合作買疫苗的典範」,從「以公害私」到「公私合作」,民進黨如此前倨後恭的作為,台灣人民都看得很清楚,意識形態優先不顧人命的是民進黨、阻擋BNT為高端護航的也是民進黨,強烈民進黨別再隱瞞事實。