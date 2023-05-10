郭台銘新北造勢直攻侯友宜本命區！　國民黨民代尷尬拒出席

▲李彥秀、張斯綱獲國民黨提名戰2024立委。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統提名現正由鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜「2選1」，適逢郭台銘本週五（12）將在北台灣舉辦萬人造勢，直攻侯友宜本命區。國民黨台北市議員李彥秀、張斯綱今（10）日被問到會否出席時，卻都尷尬表示當天選區內有很多活動，包括母親節活動等，所以不克參加。

台北市議員李彥秀、張斯綱原須透過初選決定能否代表國民黨參選2024立委，但在新北市長侯友宜的協調下，他們的競爭對手都主動退選，兩人也因此在今天獲得國民黨中常會提名。不過，本週一聯電榮譽副董事長宣明智舉辦「挺郭夜宴」，兩人也都出席，令外界感到好奇他們立場究竟為何？

適逢郭台銘本週五將在北台灣舉辦萬人造勢，李彥秀、張斯綱今天在中常會接受媒體聯訪，被問到是否會出席挺郭造勢，兩人臉上都露出尷尬表情。張斯綱先是問說，「是禮拜幾呀？」記者回，「禮拜五」，張接著答，「我目前沒有規劃耶，而且禮拜五自己選區的活動很多。」

李彥秀在一旁搭腔，「對呀！母親節活動很多！」張斯綱進一步附和，「像那天的媽祖廟也在辦活動，所以還是以自己選區為主。」

李彥秀表示，無論郭台銘還是侯友宜，在黨內都是扮演非常重要角色，扛起是藍營穩定的支持者，都是國民黨重要的力量，在選區當中都缺一不可，所以大家都必須要團結，大家也都有這樣的共識。她並表示，在兩場餐會中都有特別跟郭侯報告，「你們要團結，我李彥秀才有機會當選」。