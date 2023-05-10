若民調打平仍提侯友宜？黨內憂「郭台銘再爆走」　藍中常委獻策

▲侯友宜、郭台銘。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨秘書長黃健庭昨晚表示，國民黨2024總統徵召最可能在5月17日定案。然而，黨內卻開始憂心，徵召之後要如何團結整合？對此，中常委黃紹庭表示，徵召主要操之於黨中央，因此黨中央必須多用點心力把團結整合做好，建議事前就跟各陣營建立感情基礎。中常委康晉瑜則說，絕對不能只仰賴總統候選人，或只仰賴黨中央去團結整合，大家要一起視情況來處理。

對於徵召之後的團結整合，國民黨中常委、高雄市議員黃紹庭表示，此事主要操之於黨中央，因為中常會對於徵召標準、徵召時程都已完整授權給黨中央，所以就是要黨中央多用點心力把團結整合做好。對比去年九合一大選桃園市長徵召爭議，黃紹庭說，這次總統大選全國都在看，所以必須讓支持者在徵召當天看到，所有人手牽手團結勝選。黃紹庭建議，黨中央事前就該跟兩組人馬建立感情基礎，如此日後不管徵召誰，失利的人也會念在感情基礎，較能接受最終結果。

一位知情人士則認為，觀察郭台銘近期行事作風，其實與4年前相比沒什麼改變，3月底郭與朱立倫懇談後，為爭取國民黨提名，不惜放下「大老闆」的尊嚴，放低姿態向國民黨及韓粉道歉，更開啟全台大造勢，民調甚至能與侯友宜打平，若最後被國民黨宣布「新郎不是我」，試問郭台銘能忍受「頭都洗下去，又沒有回報」的難堪下場嗎？

該人士坦言，「這個棘手的局面朱立倫到底要怎麼處理？事態發展很不樂觀」，就算郭台銘不是立即翻臉，勉強與朱立倫、侯友宜演出和諧戲碼，但這口吞不下的怨氣也不可能讓他甘心輔選，更會給柯文哲從中運作的機會；而當侯友宜確定被徵召成為藍營總統參選人後，除了維繫黨內團結、和諧，以及非綠陣營的整合，侯都應該承擔起總統候選人的責任，不能只想靠朱立倫處理。

▲朱立倫、侯友宜日前於國民黨中常會上合體為立委參選人拉抬選情。（圖／記者屠惠剛攝）

中常委康晉瑜表示，郭台銘與侯友宜之間的整合，需要靠大家一起來努力，因為大家都受夠了民進黨執政，彼此有共識跟默契，只有團結才有辦法下架民進黨；這也有賴黨高層的智慧，特別是黨高層會參考科學數據、縣市首長、立法委員的意見來進行徵召；而郭侯也都知道，民調不是評量能否勝選的唯一依據，「相信不管徵召是誰，過程一定是多方參考各界意見，不會是很粗暴的、一個人說了算」。

「如果又像上次2019年那樣，有人有翻臉的行為，黨內大家心中都有一把尺，可能認為翻臉的人根本跟我們藍營的關係沒那麼團結友善。」康晉瑜強調，選戰要贏的話，絕對不能只仰賴總統候選人，或只仰賴黨中央去團結整合，大家要一起看當時情況，看要如何處理。