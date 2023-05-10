誰說謊？BNT電郵「一信各表」　朱立倫聲援郭台銘：政府要道歉

▲國民黨主席朱立倫出席中常會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選將至，BNT疫苗爭議成為近日政壇攻防焦點，鴻海創辦人郭台銘直指，前總統府秘書長李大維曾電告「大小姐說不要買了」，讓民進黨、海基會、衛福部等相關單位接連駁斥。國民黨主席朱立倫今（10）日於中常會上聲援，當疫情最嚴峻的時候，民間企業不管鴻海的郭董、台積電或慈濟，甚至有很多善心人士都要捐贈疫苗，那時政府多冷酷無情，打疫苗成為全民皆知的困難。

朱立倫指出，面對現有的執政當局，今天也是新內閣陳建仁就職100天，還記得陳內閣換湯不換藥，卻提出來說是充滿溫暖堅韌的內閣，但看到這100天來，執政當局不但沒有溫暖卻非常無情，沒有堅韌卻軟弱無能，「為什麼說無情？台灣成為最著名的行人地獄，政府說要100年才能解決這個問題，如果要100年才能還給行人安全的空間，那就換人、換黨做做看。」

話鋒一轉，朱立倫提到，當疫情最嚴峻的時候，民間企業不管鴻海董事長郭台銘、台積電或慈濟，甚至有很多善心人士都要捐贈疫苗，那時政府多冷酷無情，打疫苗成為全民皆知的困難，不管郭董說的或民眾接受到的，政府要很慚愧、謙卑的道歉反省，不是狡辯或抹黑，「這時還要跟全民辯解嗎？當失去人民最危急的時候，政府官員的嘴臉歷歷在目，冷酷、無情、軟弱的政府，靠我們團結一心投下神聖一票，重返執政、國會過半才能展現民意，帶給台灣溫暖光明的未來，一起加油努力。」