楊家俍自曝《兒少法》前科退選　賴清德：對他勇氣表示欽佩

▲楊家俍昨天自曝黑歷史後放棄提名。（資料照／記者季相儒攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨中執會10日通過區域立法委員初選選區提名候選人案，另針對桃園市議員楊家俍9日宣布放棄立委提名資格，承認自己曾發文「深夜孤寂，需要妳的慰藉」觸犯《兒童及少年性交易防制條例》留下案底，對此，民進黨主席賴清德會中表示，對於楊退選感到惋惜，也對他的勇氣表示欽佩。

楊家俍昨天宣布退選，說明自己在20幾年前曾因在網路張貼「深夜孤寂，需要妳的慰藉」短文，觸犯《兒童及少年性交易防制條例》。根據判決書內容，楊家俍當年在「台灣KISS網」以「深夜孤寂，需要妳的慰藉」為標題，內容為「台北或新竹佳，希望能有妳一晚的陪伴，一定能帶給你無盡的新鮮感和歡愉，援可，希附照」，最終遭判2個月徒刑，緩刑2年。

民進黨中執會今天通過立委初選選區提名候選人案，並處理桃園市第五選區（平鎮龍潭）立法委員提名初選候選人楊家俍退選及後續提名事宜案，會中決議同意退選，據轉述，正國會中執委陳亭妃會中表示，該選區有進行立委初選，建議徵召參與初選的市議員劉仁照，桃園市黨部前主委、中執委呂林小鳳也呼應其說法，轉述劉仁照願意為黨承擔。不過，對於實際徵召人選，賴清德今天尚未有定見。

據轉述，賴清德會中表示，將以徵召方式完成該選區之後續提名作業，「對於楊家俍同志退選感到惋惜，也對他的勇氣表示欽佩。至於對他退選的要求，中執會勉於同意，此區改為徵召，後續徵召程序，循黨內制度辦理」。

▼民進黨桃園市議員楊家俍宣布放棄立委提名資格。（圖／民進黨提供）