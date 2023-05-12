侯友宜、郭台銘今同框十指緊扣　藍委：好的開始有助整合

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜、郭台銘今同框十指緊扣　曾銘宗、謝衣鳯：好的開始

▲新北市長侯友宜、郭台銘12日在板橋慈惠宮同框。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、郭台銘12日在板橋慈惠宮同框。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對鴻海創辦人郭台銘今（12日）早與新北市長侯友宜在板橋慈惠宮合體十指緊扣，國民黨立法院黨團曾銘宗、書記長謝衣鳯皆認為這是一個很好的開始，曾也表示有利於徵召完的整合；而謝則指出，徵召結果出來後，被徵召的候選人應該開始拜訪黨內意見領袖、資深黨內大老，展現團結合作的開始。

今早是郭台銘宣布爭取國民黨2024總統參選人提名以來，首次與侯友宜同台，兩人有說有笑，氣氛愉快，緩解外界對於藍營是否重演分裂劇碼的想像；畢竟郭近來動作頻繁，舉辦多場座談會與造勢晚會，且不少藍營地方派系要角到場站台，甚至有藍委私下直言侯友宜遲不表態參選，讓人等得不耐煩。

曾銘宗12日向《東森新媒體ETtoday》表示，郭台銘與侯友宜今天同台是很好的開始，有利於徵召人選確定後的後續整合。謝衣鳯也說，這是一個很好的開始，即便徵召過程有一方比較激烈，但這代表大家願意在國民黨這個平台上共同合作，團結贏得勝選。

謝衣鳯認為，徵召結果出來後，被徵召的候選人應該開始拜訪黨內意見領袖、資深黨內大老，展現團結合作的開始，可以讓基層振奮。謝也指出，她不擔心重演上次國民黨分裂危機，只要候選人跟著黨的方向走、沒有失誤，相信基層都很樂於支持。

對於郭台銘10日晚密會柯文哲，是否擔心郭未獲國民黨提名後，轉而與民眾黨合作？曾銘宗說，「不會啦」，郭台銘已多次說過，若未獲提名將支持侯友宜，應該相信郭的承諾，所以也不擔心國民黨重演分裂危機；曾更說，郭與柯見面有利於後續「非綠聯盟」整合，是好事一樁。

謝衣鳯則表示，國民黨一直希望跟民眾黨合作，即便總統搭配上機會很小，但未來可以在立法院就不同議題、政策合作。

至於彰化縣議會議長謝典林昨包車出席郭台銘舉辦在台中的造勢晚會，胞姊謝衣鳯說，即便是同一個父母生的，彼此的想法有時候會不一樣，但是國民黨最後只會有一位總統候選人，相信大家會在這個基礎上，共同團結支持國民黨的候選人。

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