驗出1個月！好市多A肝莓終放官網　薛瑞元要食藥署明起說清楚

▲好市多科克蘭冷凍三種綜合莓驗出A肝病毒。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

好市多莓果事件延燒，北市已出現疑似A肝通報個案，檢驗「弱陽性」待複驗。食藥署今（9）日公布邊境查驗結果，4月10日於邊境驗出A肝陽性的「科克蘭冷凍三種綜合莓」，時隔1個月終於公告上網。截至5月7日止，好市多已預防性下架逾3萬1千公斤冷凍莓果產品，食藥署也將於明日召開記者會，宣布莓果下架事宜與後續因應措施。

好市多莓果案是因2023年3月27日申請報關的「「KIRKLAND SIGNATUREKirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」於4月10日在邊境驗出A肝病毒，食藥署啟動後市場稽查，4月28日又驗出A肝病毒陽性，此時才對民眾公布引發失職質疑。

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5月1日食藥署在邊境查驗時，又攔截到一批藍莓有A肝病毒，之後由衛福部長薛瑞元宣布暫停受理好市凍莓果報驗1個月，並將冷凍莓果等3類產品預防性下架。

▲衛福部長薛瑞元5/9出席醫事司記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

食藥署昨晚間以書面回應，截至5月7日，好市多各分店科克蘭冷凍三種綜合莓累計退貨1萬9390.09 公斤、科克蘭冷凍草莓 427.85公斤、科克蘭冷凍藍莓11,435.43公斤。另表示，因應國際食品警訊，食藥署已啟動冷凍莓果類產品擴大抽驗計畫，針對冷凍莓果類產品輸入業者進行抽驗，倘檢驗完竣將進行公布。

薛瑞元上午出席衛福部醫事司「幼兒專責醫師制度」記者會，被問及是否認為食藥署失職時回應，此次事件食藥署因應即時，是因為莓果檢驗病毒方式與人類病毒不同，至少需要10~12天，才會較晚對外公布。

為了即時幫莓果事件止血，薛瑞元也責成食藥署每週三開食安記者會，並每日公布莓果回收數量，後續衛福部幫消費者對好市多進行代位求償等事宜，也將在明日一併說明。