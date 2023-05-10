挺郭台銘控政府「卡BNT疫苗」　黃珊珊：電郵恰好坐實指控

▲前台北市副市長黃珊珊。（圖／記者陳家豪攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對鴻海集團創辦人郭台銘近日指控，蔡政府要求與BNT協議對外須寫「獨立的台灣政府」而導致合約遭取消，《ETtoday新聞雲》記者取得關鍵電郵，證明郭早知私人無法購買疫苗。不過，前台北市副市長黃珊珊10日卻表示，「去年選舉時她曾經說過，疫苗採購過程中，唯一的關卡就是政府，昨日媒體所公開的那封私信，恰好坐實了指控。」

黃珊珊表示，去年選舉時她曾經說過，疫苗採購過程中，唯一的關卡就是政府，「政府要謀財可以，但不進口疫苗就是害命」，而昨日媒體公布了BNT大股東與鴻海董事長郭台銘的往來信件截圖，恰恰好坐實了指控。

黃珊珊指出，信件內容中提到民進黨政府堅持必須寫到「獨立的台灣政府」，但台積電、慈濟與永齡基金會後續成功採購，是因為使用「中華民國台灣」名稱成功簽約。她批評，若加上先前抹黑中文譯名「復必泰」的BNT疫苗是在深圳分裝，後續又政策轉彎接受「復必泰」三個字印在瓶身，可見執政黨在決策過程中，就是意識形態作祟。

黃珊珊回憶，疫情爆發時人命關天，每天有上百名確診病患需要後送，死亡數也不斷升高，其他國家救濟的AZ疫苗都比政府買的還要多，連財團、地方政府要貢獻心力還會受到阻撓。但當時沒有經過二期解盲、沒有保護力數據的高端疫苗，卻能「光速」取得EUA上路施打。

「我非常清楚，當時在台北市政府，為了自救而編列預算購買疫苗，且都已經找好廠商詢價，也有對接窗口，唯一的關卡就是政府，政府不讓你買，你就是買不到，媒體所公開的那封私信，也證實了這件事。」黃珊珊強調，她不是要介入他黨的家務事，或支持哪個特定對象，而是希望大家認清意識形態治國的可怕。

面對BNT疫苗相關爭議，衛福部今日召開記者會公開採購、捐贈內幕，強調採購合約中，包含成功簽署的捐贈合約及過去破局的合約，都未提到「獨立的台灣政府」。衛福部長陳時中受訪時也指出，使用名稱就是疾病管制署 ROC（台灣），而廠商真正有疑義的，是對外發布新聞稿的稱謂，廠商要求指揮中心將「我國」一詞改為「台灣」後，便再無下文。