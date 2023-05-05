　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

記者黃哲民／台北報導

檢方去年（2022年）偵辦女模錢帥君前男友郭哲敏涉嫌非法經營地下匯兌案，意外牽扯出時任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋，2020年曾到郭男位在北市信義區的「88會所」續攤唱歌，高檢署調查認為黃無償接受招待、違反《檢察官倫理規範》又沒說實話，將她移送檢察官評鑑委員會個案評鑑，黃今到檢評會應詢接受調查，面對媒體鏡頭不發一語。

▲▼高檢署檢察官黃錦秋（粉色上衣與口罩）因涉「88會所」接受私人無償招待，到檢察官評鑑委員會接受調查。（圖／記者黃哲民攝）

▲高檢署檢察官黃錦秋（粉色上衣）因涉「88會所」接受私人無償招待，到檢察官評鑑委員會接受調查。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於郭哲敏2018年起涉參與經營簽賭網站，並透過非法地下匯兌漂白犯罪所得，新北地檢署檢察官王涂芝去年初指揮偵辦，查出郭男集團經手匯兌金額逾台幣27億元、不法獲利高達1.3億餘元，去年11月發動搜索約談，查扣現金4284萬元、虛擬貨幣USDT泰達幣641萬2959顆（折合新台幣約2.06億元）等物，號稱國內司法史查扣虛擬貨幣最高紀錄。

王涂芝並聲押禁見6名嫌犯獲准，涉嫌提供PG點數兌換台幣或虛擬幣管道的PG Talk必礦公司總裁林秉文，訊後交保300萬元，郭哲敏在檢方搜索前，於同年10月搭機離境，檢方接獲警方專案小組成員從機場回報請示，考量當時證據可能還不足以成功聲押郭男，決定不攔下郭男以免打草驚蛇，檢方收網後，郭男滯留國外。

檢方發動偵辦不久，郭男在北市松勤路88號的私人招待所「88會所」、以及內湖行愛路另1處招待所的監視影像隨即外流，被人連續爆料時任中央警察大學校長陳檡文於2017年擔任警政署警政委員時，和如今被稱為「百億賭王」的林秉文在招待所內聚餐、時任北市中山警分局偵查隊長林弘基2019年擔任內湖警分局偵查隊長時，蹺班到招待所喝酒、推天九牌賭博等內幕。

▲▼高檢署檢察官黃錦秋（粉色上衣與口罩）因涉「88會所」接受私人無償招待，到檢察官評鑑委員會接受調查。（圖／記者黃哲民攝）

▲高檢署檢察官黃錦秋（中）因涉「88會所」接受私人無償招待，到檢察官評鑑委員會接受調查。（圖／記者黃哲民攝）

由於有影像佐證，爆料直接重創警譽，林弘基被記大過拔官，陳檡文被記小過1次，他自認當年單純飯局遭抹黑，去年12月請辭警大校長並提前1年退休，警方後續懲處，又讓涉足「88會所」的20多位官警倒了一波。接著，黃錦秋2020年1月帶領王涂芝等人在官警安排下，到「88會所」續攤唱歌往事，也被人抖出來。

黃錦秋被免兼警政署政風室主任、歸建高檢署檢察官並接受調查，她起初一再否認去過「88會所」，堅稱檢警因合作辦案而吃尾牙聯誼、未涉及不法。王涂芝表示和學姊黃錦秋曾在桃園地檢署共事、有10年交情，受黃的邀請到「88會所」續攤，那時她還沒偵辦郭哲敏案情、不知郭是誰，也不知那個地方叫做「88會所」是郭的場子，現場除了檢警聯誼、並無外人。

高檢署行政調查後，認為2位女檢2次到私人招待所接受無償招待，違反《檢察官倫理規範》「檢察官應避免從事與檢察公正、廉潔形象不相容或足以影響司法尊嚴之社交活動」要求，且黃錦秋身為政風室主管，明知政風人員本身職務就是在查察公務員違反職務倫理行為情事，應受更高標準的倫理要求，今年（2023年）1月將2位女檢移送檢評會個案評鑑。

高檢署並指黃錦秋一再狡詞否認，還要求王涂芝翻供、意圖卸責，可見黃的違失情節重大，而王涂芝配合調查、態度良好，自認坦蕩可接受檢驗，相較之下情節顯然輕微，至於2位女檢有無涉及刑責，由檢方另外分案偵辦。新北檢今年2月已起訴林秉文等18人涉犯《銀行法》等罪嫌，郭男和2名共犯因逃亡被通緝。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
劉德音、魏哲家年薪暴增6成　雙雙升破6億以上
高鐵跳電延誤！旅客擠爆　退費規定出爐
活蟲狂抖畫面曝！廠商「過期雞肉」噁蟲麵包餵學生
台大財金妹被騙271萬爆氣！　痛罵金管會主委：你走後門嗎
快訊／婦收衣服墜11樓慘死　兒返家崩潰
快訊／超商店員墜13樓慘死！　「2男羈押禁見」
快訊／誤飲老鼠藥果汁！　45歲同居女喪夫：原本自己要喝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超商店員遭凌虐墜樓　2嫌羈押原因曝「刪手機資料涉滅證」

BMW長髮正妹暖心片！貨車側翻駕駛受傷　她秒下車幫清屁股傷口

快訊／婦收衣服墜11樓「跌落車道慘死」　兒子返家激動崩潰

快訊／超商店員墜13樓慘死！　法院裁定「2男羈押禁見」

澳洲交換生誤食險喪命！女密友認了喪夫：果汁加老鼠藥原要自己喝

竹聯雷堂躲民宅販毒　苗栗警逮藥頭...還查獲長短槍

上班停等紅綠燈發呆被警提醒　騎士「只喝保力達」酒測超標

有夠衰！騎士斑馬線停車讓行人　慘被後方轎車撞噴倒地畫面曝

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

蔡依林遇瓶頸靠「尖叫」舒壓　曝新專輯進度：看不到曙光XD

身障部落客賠75萬15年津貼　做教學呼籲im.B受害者報案

超商女魔頭曝！疑店員手腳不乾淨　撂人凌虐開槍害13樓墜落慘死

梅雨鋒面周日通過！半個台灣雨「炸成黃綠色」

鸚鵡偷窺後...碎步退12秒　飼主困惑：是看到什麼？

超商店員遭凌虐墜樓　2嫌羈押原因曝「刪手機資料涉滅證」

BMW長髮正妹暖心片！貨車側翻駕駛受傷　她秒下車幫清屁股傷口

快訊／婦收衣服墜11樓「跌落車道慘死」　兒子返家激動崩潰

快訊／超商店員墜13樓慘死！　法院裁定「2男羈押禁見」

澳洲交換生誤食險喪命！女密友認了喪夫：果汁加老鼠藥原要自己喝

竹聯雷堂躲民宅販毒　苗栗警逮藥頭...還查獲長短槍

上班停等紅綠燈發呆被警提醒　騎士「只喝保力達」酒測超標

有夠衰！騎士斑馬線停車讓行人　慘被後方轎車撞噴倒地畫面曝

快訊／阿扁親家趙玉柱獲准假釋　最快今天離開明德外役監返家

終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

中職二軍／林益全、郭阜林開轟　統一獅11比7台鋼

宣明智設「挺郭夜宴2.0」！桃竹苗藍委皆受邀　陳玉珍、徐巧芯將出席

王仁甫提敏感話題「再結一次婚」！　孫協志不忍反擊：有什麼好說嘴

財富自由「不是看獲利多寡」　她曝3致富關鍵：也要處理感性面

范少勳抱女兒深蹲當健身　母親節要送妻NB鞋「有特殊意義」

國道橋梁耐震補強！574座已強化　608座拼117年完工

台灣虎航三年來首度轉虧為盈、EPS1.07元　2、3季估有更好表現

劉德音、魏哲家年薪爆增約6成　雙雙升破6億元以上

4歲女兒編故事「爸媽都死了」　陳怡蓉發現童話共同點：是否要開始改片單

鄭浩均對江少慶拚首勝　王建民提供克服首局症心法

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

新竹女駕駛禮讓行人遭開單！聽取締原因傻眼

超商店員墜樓慘死相驗　母泣訴：已匯20萬還遇害

人夫搞上「女兒同學媽」！正宮驚知崩潰

澳洲交換生誤食險喪命！女密友曝果汁加老鼠藥原因

行車糾紛…天道盟「逼喝10瓶保力達」

超商女魔頭囚「水管抽整晚」　店員墜樓亡

超商店員「生前畫面曝光」！電梯內站直不敢動

更多熱門

相關新聞

男大生爽喝又騎車上路　超狂違規畫面曝

男大生爽喝又騎車上路　超狂違規畫面曝

北市1名男大生，在2日凌晨1時許，在北市松山區一家KTV喝酒，直到凌晨3時許結束，休息2小時後就立刻租賃機車準備返家，竟然在復興北路直接逆向騎上快車道，被路過警員當場攔下，經過酒測後酒測值竟然打0.45。

日本見附島震到「土石崩落」！遊客拔腿狂奔

日本見附島震到「土石崩落」！遊客拔腿狂奔

民宅鐵捲門上有蛇！身上刮成血洞…消防員救命

民宅鐵捲門上有蛇！身上刮成血洞…消防員救命

驚悚片！他撞車落跑害後座男「3度被撞」爆頭亡

驚悚片！他撞車落跑害後座男「3度被撞」爆頭亡

酒駕雙載被擦撞倒地竟落跑　後座男遭2車輾爆頭慘死

酒駕雙載被擦撞倒地竟落跑　後座男遭2車輾爆頭慘死

關鍵字：

88會所地下匯兌郭哲敏銀行法高檢署黃錦秋影音

讀者迴響

熱門新聞

沙鹿海鮮13人付4萬1　餐廳深夜公布菜單

「旗津翻船」25死慘案！　妙齡女為了200元殞命

澳洲交換生女友家中搜出老鼠藥　警密訊5hrs被打臉了

挖呀挖老師直播賺10年收入　被錢砸哭秒辭職

IKEA驚見「1神物廁所超需要」！狂求上架

特斯拉掉天坑傳保險不賠！車主澄清了

高大成疑澳洲交換生吸毒：不可能吃老鼠藥

直擊／聯電股東會紀念品爆棚　「專線」排逾百公尺

前JKF女郎被控詐400萬　偵查結果大逆轉

姐弟配開趴2款吸到鏘　忘了退房下場曝光

路上這台車超威！國旅2天1夜「噴4萬5」　全場吵翻

七寶媽隔8天「正式道歉7次」

超商女魔頭曝！撂人凌虐開槍　害店員害3樓墜落慘死

駭客1秒破解！調查：台灣人最愛這10組爛密碼

王思佳被疑拿A貨回應了！爆料網友再發文

更多

最夯影音

更多
兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去

兒子墜13樓慘死「腰有槍傷」　母泣訴：匯20萬還被丟下去
害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

害超商店員墜樓...女魔頭曝　疑認定他侵占公款下狠手！

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

黃子佼「6位數稿費」全捐了　槓《天下》擅改文：已非首次

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

季芹遭假閨蜜背後捅刀「以為跟她好」　鍾欣凌大女兒被讚漂亮..妹妹記心上

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

開垃圾箱見大黑熊竄出　美校長嚇瘋逃跑畫面曝

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面