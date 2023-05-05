終於露臉！政風女檢座「88會館」續攤　黃錦秋移送評鑑出席應詢

記者黃哲民／台北報導

檢方去年（2022年）偵辦女模錢帥君前男友郭哲敏涉嫌非法經營地下匯兌案，意外牽扯出時任警政署政風室主任的高檢署檢察官黃錦秋，2020年曾到郭男位在北市信義區的「88會所」續攤唱歌，高檢署調查認為黃無償接受招待、違反《檢察官倫理規範》又沒說實話，將她移送檢察官評鑑委員會個案評鑑，黃今到檢評會應詢接受調查，面對媒體鏡頭不發一語。

▲高檢署檢察官黃錦秋（粉色上衣）因涉「88會所」接受私人無償招待，到檢察官評鑑委員會接受調查。（圖／記者黃哲民攝）

本案源於郭哲敏2018年起涉參與經營簽賭網站，並透過非法地下匯兌漂白犯罪所得，新北地檢署檢察官王涂芝去年初指揮偵辦，查出郭男集團經手匯兌金額逾台幣27億元、不法獲利高達1.3億餘元，去年11月發動搜索約談，查扣現金4284萬元、虛擬貨幣USDT泰達幣641萬2959顆（折合新台幣約2.06億元）等物，號稱國內司法史查扣虛擬貨幣最高紀錄。

王涂芝並聲押禁見6名嫌犯獲准，涉嫌提供PG點數兌換台幣或虛擬幣管道的PG Talk必礦公司總裁林秉文，訊後交保300萬元，郭哲敏在檢方搜索前，於同年10月搭機離境，檢方接獲警方專案小組成員從機場回報請示，考量當時證據可能還不足以成功聲押郭男，決定不攔下郭男以免打草驚蛇，檢方收網後，郭男滯留國外。

檢方發動偵辦不久，郭男在北市松勤路88號的私人招待所「88會所」、以及內湖行愛路另1處招待所的監視影像隨即外流，被人連續爆料時任中央警察大學校長陳檡文於2017年擔任警政署警政委員時，和如今被稱為「百億賭王」的林秉文在招待所內聚餐、時任北市中山警分局偵查隊長林弘基2019年擔任內湖警分局偵查隊長時，蹺班到招待所喝酒、推天九牌賭博等內幕。

▲高檢署檢察官黃錦秋（中）因涉「88會所」接受私人無償招待，到檢察官評鑑委員會接受調查。（圖／記者黃哲民攝）

由於有影像佐證，爆料直接重創警譽，林弘基被記大過拔官，陳檡文被記小過1次，他自認當年單純飯局遭抹黑，去年12月請辭警大校長並提前1年退休，警方後續懲處，又讓涉足「88會所」的20多位官警倒了一波。接著，黃錦秋2020年1月帶領王涂芝等人在官警安排下，到「88會所」續攤唱歌往事，也被人抖出來。

黃錦秋被免兼警政署政風室主任、歸建高檢署檢察官並接受調查，她起初一再否認去過「88會所」，堅稱檢警因合作辦案而吃尾牙聯誼、未涉及不法。王涂芝表示和學姊黃錦秋曾在桃園地檢署共事、有10年交情，受黃的邀請到「88會所」續攤，那時她還沒偵辦郭哲敏案情、不知郭是誰，也不知那個地方叫做「88會所」是郭的場子，現場除了檢警聯誼、並無外人。

高檢署行政調查後，認為2位女檢2次到私人招待所接受無償招待，違反《檢察官倫理規範》「檢察官應避免從事與檢察公正、廉潔形象不相容或足以影響司法尊嚴之社交活動」要求，且黃錦秋身為政風室主管，明知政風人員本身職務就是在查察公務員違反職務倫理行為情事，應受更高標準的倫理要求，今年（2023年）1月將2位女檢移送檢評會個案評鑑。

高檢署並指黃錦秋一再狡詞否認，還要求王涂芝翻供、意圖卸責，可見黃的違失情節重大，而王涂芝配合調查、態度良好，自認坦蕩可接受檢驗，相較之下情節顯然輕微，至於2位女檢有無涉及刑責，由檢方另外分案偵辦。新北檢今年2月已起訴林秉文等18人涉犯《銀行法》等罪嫌，郭男和2名共犯因逃亡被通緝。