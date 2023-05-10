檢察界明日之星請辭　雄檢襄閱主任檢察官徐弘儒6月轉任律師

▲高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒。（圖／高雄地檢署提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

處理過「阿羅哈客運國道重大傷亡車禍案」、「城中城大火46死案」、「國軍上校投共簽署投降承諾書」等重大案件的高雄地檢署襄閱主任檢察官徐鴻儒，曾在3個地檢署擔任發言人，檢察資歷豐富完整，表現優異，深受長官器重，也被視為南部檢察長儲備人選、明日之星，但卻因生涯規劃，決定在5月辭職，讓長官同仁及身邊友人深感意外和不捨。

徐弘儒是政大法律系畢業，司法官43期結業，曾任桃園、屏東、高雄地檢署檢察官、是43期中首派襄閱主任檢察官，他擔任過台東、橋頭及高雄3個地檢署主任檢察官，也都是機關發言人，擔任南部檢察機關發言人資歷將近3年，他2次高票當選檢審委員，南部人氣王，熟稔檢察人事制度，參與各項職務調動升，對檢察界各項人事物知之甚深。

徐弘儒曾處理過「阿羅哈客運國道重大傷亡車禍案」、「城中城大火46死案」、「國軍上校投共簽署投降承諾書」、「前立委及海軍少將引介48退將赴中促統」、「高醫診間開槍殺人案」、「保全李宗瑞密室囚少女重判11年」及近日「韓國女遊台陳屍旅館聲押行兇男友獲准」等重大案件。

徐弘儒待人謙沖有禮，處事圓融周到，認事承擔負責，判斷靈活精準，公私有互動過的人，都會覺得「很舒適」，此外，徐弘儒與與媒體、司法警察（警調軍海巡）、行政機關（市府局處、矯正、關務）互動良好，與任職的地檢署檢察官、行政同仁互動良好，深獲好評，被視為檢察界明日之星。

檢察資歷豐富完整，徐弘儒在目前廉政署南調組組長懸缺近一年，一度被視為是最適合的接任人選，也是南部檢察長儲備人選，以今年檢察長派任至39期，被看好4年後有望升任，後勢可期，但他因生涯規劃決定，將在6月轉任律師，消息傳出，讓身邊友人深感意雖然感到不捨，但也從惋惜漸漸轉為祝福、鼓勵。