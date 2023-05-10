連3年職務評定均「未達良好」　監察院彈劾宜蘭地檢前檢察官吳志成





▲監察院。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

宜蘭地檢署前檢察官吳志成，因任職期間結案品質草率輕慢，被宜檢職務評定審議會決議給予未達良好（考績丙等）。監察院今（10日）表示，監察院今日通過並公布監察委員王美玉、林國明所提吳志成違法失職案調查報告，並已於5月4日通過彈劾，全案將移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，吳志成檢察官偵辦案件罔顧卷內事證、經常先入為主、不傳喚被告或犯罪嫌疑人等，妨礙真實發現，或造成被告或犯罪嫌疑人無從答辯等，經主任檢察官提醒後仍屢屢發生，堅持己見，違反檢察官倫理規範情節重大，故提案彈劾。

監察院說，調查報告中發現，針對吳志成的諸多違失，宜蘭地檢署向來以年終職務評定進行評價，因此，吳志成108年至110年的職務評定均為「未達良好」。然而，職務評定只是核發獎金的憑據，目前《法官法》的職務評定，只有良好及未達良好二種，對吳志成的違失情節，除非發動外部監督，沒有汰除機制，因此調查意見請法務部就現行機制進行研議，以符合民眾期待。

此外，監察院也說，調查報告也指出，目前實務上不乏有檢察官同時簽發傳票與拘票的情形，但《刑事訴訟法》所定傳喚與拘提要件不同，使用上有先後順序，應先行傳喚或傳喚不到後，才能發動拘提，尤其傳喚為任意處分，拘提則為強制處分，因此拘提更應符合比例原則的要求，若同時為之，將嚴重侵害人民權利。