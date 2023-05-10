鄭麗文按鈴告蔡英文等4人！轟BNT疫苗採購「用台獨護航高端」

記者劉人豪／台北報導

積極爭取國民黨提名參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘，指控當初購買BNT疫苗時，曾遭到政府阻擋，儘管總統府駁斥，依舊引來各界討論。對此，國民黨立委鄭麗文今（10日）上午10點前往台北地檢署，告發總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮，觸犯內亂罪、瀆職罪、殺人罪，「用台獨出賣台灣人的人命，用台獨來護航高端」。

▲ 鄭麗文到台北地檢署告發告發總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、前衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮 。（圖／記者劉昌松攝）

鄭麗文表示，這次到台北地檢署，是看到郭台銘收到BNT信件的全文，讓她相當震驚，因為蔡英文、蘇貞昌、陳時中、吳釗燮等4人，導致當時超過800人的枉死。

鄭麗文指出，郭台銘說當時不能買BNT，就是因為信件中寫了沒有繼續執行的原因，是因為民進黨堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」，而全世界沒有這樣的一個國家，也是BNT拒絕的原因，另外王必勝也證實該信件為真，這也是當時買不到BNT的原因。

▲《ETtoday新聞雲》記者獨家取得BNT大股東寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵。（圖／記者陶本和翻攝）

鄭麗文說，最後鴻海、台積電、慈濟簽約的名稱就是ROC，這也是證實蔡英文政府用ROC的話就可以買到BNT，因此這構成內亂罪，希望檢察官勇敢起訴蔡英文，共犯就是蘇貞昌、陳時中、吳釗燮。

鄭麗文批評，800多條人命，完全沒辦法喚回蔡英文統治團隊的良心，醫護人員每天都在搏命，她們卻用這樣的方法阻擋全國人民取得疫苗，因為沒有疫苗，在郭台銘的疫苗來之前，已經走了800多位因疫情喪命的人，他們的命不是命嗎，「為什麼當時不敢公布，郭董公布以後，才敢說這事情是真的，證實政府沒有說錯，只賣給政府不賣給個人」。

鄭麗文指出，因為蔡政府黑箱作業，喪失生命以及防疫黃金時間，所以當時這4人告訴大家買不到疫苗、是中國在阻饒，今天事實大白鐵證如山，所以今天才到台北地檢署揭發這4個叛國集團、殺人集團、詐騙集團，「妳們絕對逃不過真理的譴責」，也希望檢察官可以偵辦到底，並怒喊，4人「用台獨出賣台灣人的人命，用台獨來護航高端」，這是中華民國史上最醜惡的統治集團。

郭台銘辦公室昨（9日）指出，民進黨因堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan)，由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。合約取消是因為民進黨政府堅持將政治置於人民生命之上。疾管署今否認有該項要求，衛福部長薛瑞元今早於立法院受訪也強調「沒有這回事」。