黃暐瀚分析關鍵電郵2重點　直言：郭台銘跟李大維只有一人說實話

▲郭台銘近日拋出政府擋疫苗議題引發各界關注。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘指控當初購買BNT疫苗時，曾遭到政府阻擋，並點名前總統府秘書長李大維打給他說「這個大小姐（指總統蔡英文）說，你還是不要買了」，引來各界關注，但根據《ETtoday新聞雲》記者取得的關鍵電郵，證明郭台銘早知私人無法購買疫苗。對此，媒體人黃暐瀚10日在臉書分析這封電郵的兩個重點，並直言「李大維跟郭台銘，只有一個人，說的是真的！」

黃暐瀚表示，郭台銘點名李大維，之後反擊也一波一波來，先是李大維透過海基會否認郭台銘的指控；再來，行政院長陳建仁也批評郭台銘說法不實；媒體又揭露一封電郵證明郭董早知個人不能買疫苗；最後，疾管署深夜新聞稿，否認我們使用「台灣獨立政府」名稱購買疫苗。

黃暐瀚指出，攤開這封2021年，郭台銘與BNT大股東 Franz Haniel 的電郵內容，重點其實只有兩個。第一，Franz Haniel 告訴郭董，台灣在購買過程希望使用「獨立的台灣政府 INDEPENDENT Government of Taiwan 」來簽署購買聲明，因為卡在有代理權的上海復星不接受，所以買賣卡關；第二，Franz Haniel 告訴郭董，如果可以運用郭的影響力，讓台灣政府修正購買措辭，購買BNT也許還有機會。

黃暐瀚認為，站在郭台銘的立場，不要堅持名稱，就能買到疫苗，何必堅持？救命重要；而站在民進黨政府的立場則是，既然都知道「個人無法購買得政府才能購買」，郭董你在吵什麼？

黃暐瀚提到，價值判斷的問題，立場不同，答案也不同，但李大維到底有沒有叫郭台銘不要買？還說是「大小姐」的意思？這件事情，只會有一個答案！他表示，要就郭台銘拿出鐵證（錄音或其他證據），證明李大維或總統說謊；要就李大維跟蔡總統，應該去告郭台銘污衊造謠，他強調，「李大維跟郭台銘，只有一個人，說的是真的！」

針對蔡政府卡BNT疫苗採購，是因民進黨堅持與BNT的協議對外必須寫「獨立的台灣政府」（Independent Government of Taiwan），導致合約遭取消的質疑，疾管署10日凌晨否認有該項要求，衛福部長薛瑞元今早受訪也強調「沒有這回事」。

而郭台銘今日赴學學文創凍卵議題活動前指出，有關BNT的事情，「我在2021年6月18號臉書有發文，我得到的消息，民進黨內部有不同的派系、不同的意見，有贊成跟反對，最後聽說是最大派系（決定)，結論是李大維祕書長傳達。」