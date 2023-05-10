▲郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者朱祖儀／綜合報導

近來BNT大股東寄給鴻海創辦人郭台銘的關鍵原文電郵曝光，被質疑郭台銘早知道私人無法購買疫苗，衛福部次長、前指揮中心指揮官王必勝也證實信件內容。但被喻為「翟神」的前台北市市政顧問翟本喬看完後，揪出信件內詭異之處，不解問「台灣政府為什麼堅持這個？」文章曝光後也釣出郭台銘親回11字。

《ETtoday新聞雲》9日晚間獨家曝光BNT大股東於2021年6月16日寄給郭台銘的關鍵原文電郵。對此，翟本喬在臉書指出，仔細看英文原文內容可以抓出貓膩，因為該信件內文寫出，「BNT和台灣政府本來談好要賣，但台灣政府堅持要公開宣稱BNT是賣給一個『獨立』的台灣政府，所以才破局」。

▲《ETtoday新聞雲》記者獨家取得BNT大股東寄給鴻海創辦人郭台銘的原文電郵。（圖／記者陶本和翻攝）

翟本喬不解表示，「台灣政府為什麼堅持這個？為什麼不悄悄買了給人民打，不要做任何宣傳不就好了？」文章曝光後掀起討論，也釣出郭台銘在下方親回，「我期待的政治，不是這樣的」。

▲郭台銘回應。（圖／翻攝自Facebook／翟本喬）

《ETtoday新聞雲》記者9日獨家取得BNT大股東於2021年6月16日寄給郭台銘的關鍵原文電郵，證明郭台銘早得知私人無法購買疫苗，但他仍在2天後（2021年6月18日）發臉書，將買不到疫苗的責任甩給政府。

郭台銘則發聲明回應，表示其實該信件正是坐實政府卡BNT疫苗，為了意識形態犧牲人民生命安全的證據，因為民進黨堅持與BioNTech的協議對外公告時必須寫「獨立的台灣政府」(Independent Government of Taiwan)，由於代理商Fosun（中國上海復星製藥）無法接受，交易被迫取消。

針對郭台銘聲明，疾管署10日凌晨否認有該項要求，衛福部長薛瑞元今早於立法院受訪也強調「沒有這回事」。

▼衛福部長薛瑞元受訪。（圖／記者洪巧藍攝）