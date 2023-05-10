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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴香伶赴中受阻與柯文哲有關？　綠委分析：中國不急著押寶

▲▼賴香伶10日受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

▲民眾黨立委賴香伶。（圖／記者蘇晏男攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委賴香伶原訂9日前往中國大陸參加「2023兩岸道教福建參香巡禮」，但在入境時卻被中國大陸海關告知，其台胞證遭註記失效無法入境。民進黨立委羅致政10日分析，中國最近推動反間諜法，很多台灣人都可能深受其害。至於是否與民眾黨主席柯文哲近期親美言論有關？羅表示，政治考量應該是有的，時值台灣選舉時刻，中國不急著押寶。

針對入境中國遭遣返，賴香伶表示，她是應台灣省道教協會邀請，到中國參加「2023兩岸道教福建參香巡禮」，經民眾黨同意，跟幾個道長參加活動；昨天在廈門機場落地入境時，發現台胞證被註記失效，「所以是落地到海關程序裡才了解」。

羅致政表示，中國最近推動反間諜法，很多台灣人、不管是政治人物還是一般民眾，都可能因為這樣深受危害，就連民眾黨委員台胞證都被無故註銷，中共是個危險政權，任何人都可能受到一些人身傷害。

對於是否與民眾黨主席柯文哲近期親美言論有關？羅致政指出，民眾黨也要看看到底發生什麼事，連民眾黨指標性的立委台胞證都被註銷，台灣敏感選舉時刻，中國不急著押寶，不要讓大家認為中共跟民眾黨有溝通管道，政治考量應該是有的。

民進黨立委莊瑞雄也呼籲，賴香伶要小心，那邊有反分裂法，民進黨最安全、連去都不能去，各黨各派都有反分裂法適用問題，奉勸各位同仁千萬要小心。

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