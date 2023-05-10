罕見太陽長延時閃焰大爆發！鄭明典曝驚人畫面 「時間長達4到6小時」

▲太陽閃焰活動現況。（圖／取自鄭明典臉書）



記者李姿慧/台北報導

罕見太陽長延時大閃焰曝光，氣象局長鄭明典在臉書上貼出太陽閃焰活動影像，太陽能量釋放閃焰畫面相當震撼，氣象局表示，此次觀測到長延時閃焰時間長達4到5小時。

鄭明典今在臉書上曝光太陽閃焰活動現況，鄭明典指出，這個影像只顯示太陽表面極高能量的輻射(A131)，專門用來觀察太陽閃焰。這個影片大約記錄過去2天的太陽表面活動，裡面有多次的M級閃焰，包括兩次長延時的大閃焰！

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氣象站研究員李奕德表示，太陽閃焰是太陽能量釋放過程，大多是一閃而過，大多維持幾十秒或1分鐘，許多小的閃焰持續累積起來，感受上時間比較久，就是所謂的長延時閃焰，一般大多1到2小時，比較久的可以維持6到8小時。

李奕德指出，這幾天觀測到的長延時閃焰持續了4到5小時，對地球的影響，會影響長距離無線電頻道，譬如飛航長程的飛機在海上要與塔台聯繫，無線電通訊訊號可能會被影響和干擾，就得切換衛星通訊或其他通訊方式，另外遠洋漁船透過無線電聯繫也會受到影響，影響範圍大多在白天，不過此次閃焰活動的時間是在台灣的半夜到清晨，對台灣影響不大。

▲太陽閃焰活動現況。（圖／取自鄭明典臉書）