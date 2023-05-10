全台周末變天！　雨最大時間曝

▲最新歐洲模式周日中午雨區模擬圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象粉專表示，好消息！周末鋒面及華南雲雨帶通過，會為各地帶來一波雨勢，預估周日是降雨高峰、最密集時刻，雲雨帶通過時，有間歇大雨的機會。

中央氣象局預報員陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（10日）白天起東北季風逐漸減弱，到周五各地大多多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨，午後西半部山區有零星降雨；另外，周五北部也有些零星短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀提醒，周六到下周一水氣較多，華南雲雨區東移，中部以北、東半部有局部短暫陣雨；南部周六午後有短暫陣雨，周日、下周一除了午後、其他時間也有局部短暫陣雨；下周二水氣稍較少，東半部有局部短暫陣雨，南部、中部山區午後有局部短暫陣雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，好消息！根據最新資料顯示，周末鋒面及華南雲雨帶通過，會為各地帶來一波雨勢，預估周日是降雨高峰、最密集時刻，雲雨帶通過時有間歇大雨的機會，但下大雨的位置、範圍還要再觀察。

「台灣颱風論壇」說，可惜的是，這波移動速度快，下周一就會遠離，影響時間大約1天多而已，如果周六提早下的話可達2天，周末有安排室外活動的朋友，請準備好雨備方案哦。