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差很大！基北北桃1200月票　凌濤：市府應力爭補助9成

▲基北北桃1200月票

▲市議員凌濤表示，「基北北桃1200月票」市府應力爭補助9成。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員凌濤4日於市政總質詢中表示，在「基北北桃1200月票」方案中，機場捷運被認定為地方運具，中央僅補助50%，市府可能將多負擔3至4億，且機場捷運所有權屬於交通部，僅委託桃捷公司經營，顯見非地方運具，這將影響桃園財政，應採取中央補助9成、地方負擔1成的作法。

市長張善政表示，「北北基桃1200月票」方案，符合桃園市民的需要並獲迴響，他非常贊同機場捷運被認定為中央運具，由中央補助90％亦是市府爭取的目標。不論是透過交通部、或是行政院副院長、前市長鄭文燦，市府會多管齊下持續努力。

凌議員也反映桃園及新竹間通勤朋友的需求，並關心桃園新竹交通專案的合作進度。張市長表示，目前有「桃竹竹生活圈通勤月票」及「桃竹竹苗生活圈通勤月票」方案，「桃竹竹生活圈通勤月票」初步規劃每月799元，需與台鐵相互搭配、更改系統；而目前台鐵將優先修改「基北北桃1200月票」之系統，預計7月上路，另桃竹竹或桃竹竹苗通勤月票視台鐵系統整合進度而定，預計今（112）年10月後上路，也期待台鐵如期更改系統。

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