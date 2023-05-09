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寵愛媽咪！搶攻母親節商機　新北嚴選業者推限定優惠

▲搶攻母親節商機 新北嚴選業者推限定優惠。（圖／新北市經發局提供）

▲新北嚴選業者參與耶誕市集等各種展售屢創商機。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

歡慶母親節，搶攻孝親商機！新北市政府攜手「2022新北嚴選」獲獎業者推出母親節檔期優惠活動，項目囊括美食名店、甜點、文創工藝等。知名泡芙名店豆酥朋，祭4種商品免運組合；三口幸福推出母親節指定款「玫瑰覆盆子法式千層」，限時優惠折扣，歡迎大家消費選購。

經發局長何怡明指出，新北市具有多元的文化及產業風貌，為促使業者持續創新，透過新北特色商品徵選活動，選出北新市各類特色美食及店家。去年的新北嚴選徵選活動，共有46項特色商品以及31家美食名店獲獎，並且網路票選超過30萬人次參與，投下近70萬票。後續辦理各種聯合行銷、市集活動，帶領業者屢創商機，無論是去年新北嚴選感恩週、耶誕市集、鶯歌嘉年華、年節展售會、府中彩色情人節等，帶領業者創造超過1800萬元營業額。

▲搶攻母親節商機 新北嚴選業者推限定優惠。（圖／新北市經發局提供）

▲霽月肉鬆肉乾總鋪突破傳統技術研發健康肉乾，祭出全品項8折優惠。

何怡明表示，「霽月肉鬆肉乾總鋪」突破傳統技術研發健康肉乾，祭出全商品8折優惠；以貝果、蛋黃酥以及生吐司聞名的「溜溜貝果」，貝果全品項可享95折優惠；於「花漾朋派」官網訂購母親節蛋糕享95折，滿1200元免運；「豆穌朋」星燦芙圓禮盒內含原味、抹茶、花生及巧克力4種口味，官網下訂獨享優惠價格，並祭出4款免運費組合；「三口幸福」強推母親節限定款「玫瑰覆盆子法式千層」，5月14日前訂購享88折優惠。

另外，「邱記龍鳳腿」龍鳳腿買10送1支；「兩支北方麵食館」來店消費並至FB或IG拍照打卡，即可獲得9折券一張；「周大心美食王」推出寵愛媽咪功夫菜，滿福干貝佛跳牆、掛爐黃金甘蔗雞、窖藏陳紹醉鮮蝦等美味10件組1999元；「INDO FOOD印．食堂」在母親節當天餐點滿200送小杯珍多冰等好康；「幸福蜂蜜」推出蜂蜜禮盒85折優惠；水柳角68茶箍6入組合優惠價700元；「傑作陶藝」全館商品85折優惠，詳情請上「新北市政府經濟發展局」網站查詢。

▲搶攻母親節商機 新北嚴選業者推限定優惠。（圖／新北市經發局提供）

▲花漾朋派官網訂購母親節蛋糕95折優惠，滿1200元免運。

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