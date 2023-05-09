省錢補貨！4大品牌日民生用品下殺5折起　搶到1折券最高再省500元

▲網購業者攜手聯合利華、金百利、屈臣氏、倍潔雅4大品牌推出超級品牌日。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

母親節加上報稅季，荷包壓力大，但該買的衛生紙、洗衣精等民生必需品還是要補貨，網購業者順勢攜聯合利華、金百利、屈臣氏、倍潔雅推超級品牌日，祭出銅板價好物、折價券、購物金等好康，提供優惠回饋讓消費者省錢有感，也趁機拉抬買氣。

正值報稅季，想要聰明省荷包，趁母親節檔期優惠上站搶便宜，除了買給媽媽，也幫自己買，能省就省，東森購物網目前全站限定商品最低3折起，同時還有消費滿額抽獎及超取活動等多重好康，5/14母親節當天下訂還有機會加碼回饋10%，最高可獲得1萬樂透金；母親節前每逢周末還可參加「搶紅包」遊戲，每場3小時，單日共5場，每場超過8000個獎項，100%中獎率。

▲母親節送禮，東森購物網「Shopping！我的超人媽咪！」推出購物清單。（圖／東森購物提供）

東森購物網也精選保健品4折起，滿額3,000元限量再加送Demon面膜2盒，其中推薦華齊堂燕窩禮盒精選組、iVENOR花纖油山茶花油軟膠6盒等之外， 另於5/17前展開「啾愛媽咪獨家獻禮」活動，全館臉部保養4折起，單筆消費滿2,500元可抽雅詩蘭黛原生露，週末加碼滿2,000元再折200，主打資生堂百優精純乳霜，優惠只要4,050元；另有媽咪寵愛禮，妝髮香水商品1折起、Sastty日本利尻昆布白髮染髮劑只要888元。

蝦皮購物也發現用戶消費行為更精打細算，「低價」、「超便宜」等關鍵字搜尋量飆升，今（5/9）、明（5/10）兩天特別攜手聯合利華、金百利、屈臣氏、倍潔雅推出超級品牌日，百大民生用品限時下殺5折起，如VASELINE凡士林肌亮水潤精華凝乳70ml只要69元，有效除臭讓衣物柔軟帶香氣的熊寶貝柔軟護衣精補充包12入千元有找，趁現在買很划算。

補貨買衛生紙也有促銷，金百利官方商城不僅在整點豪灑1折優惠券，最高幫省500元，其中舒潔 棉柔舒適/絲滑舒膚抽取衛生紙，72包賣999元，1次買2箱還可使用限量折扣碼，平均一包僅11元，再推舒潔滿1,099元現折200元、好奇濕巾滿799元折80元。「倍潔雅」也在整點灑50元購物金，同時推聯名款好韌性3層抽取式衛生紙最低799元起、強效吸油大尺寸料理廚房紙巾，6袋24卷只要629元。