母親節車流多1成！國5祭北上高乘載　好走時段出爐

▲母親節當天國5北上將實施高乘載管制。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

母親節將至，高公局預估交通量將增加8%到10%，其中國5在周六(13日)南向南港系統-坪林及周日(14日)北向頭城-坪林將有長時間壅塞，高公局將於周日下午15時到20時北上高乘載管制，高公局建議，西部國道南下趁上午6時前或中午後，國5趁5時前或下午17時後；北上趁上午9時前。

母親節即將於年5月14日登場，民眾大多有聚餐及出遊規劃，高速公路局表示，母親節假期交通需求以短途旅次之車流為主，交通量約為108~110百萬車公里，約較一般例假日增加8~10%交通量。

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因應母親節之週休六日(13日~14日)交通需求，高公局規劃5月14日(周日)15至20時維持國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道常態性高乘載管制，並於5月13日及14日兩日針對11處重點路段實施精進式匝道儀控，並視國道主線交通狀況採取嚴格匝道儀控管制、增加路肩開放時段路段以及國道全線暫停施工及例行養護作業等交通疏導措施。

高公局表示，母親節當周之周休六日國道交通量大，周六南向南港系統-坪林及周日北向頭城-坪林將有長時間壅塞，建議民眾多利用公共運輸以節省時間，如一定要開車上路，請避開塞車時段及路段。

高公局預估較好走的時段，包括5月13日南向尖峰日(周六)，西部國道建議早上6時前或中午12時後出發；國5建議早上5時前或下午17時後出發；5月14日北向尖峰日(周日)，西部國道建議南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時以前出發；國5則建議9點前出發。