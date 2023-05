母親節車流多1成！國5祭北上高乘載　好走時段出爐

國立自然科學博物館將於13日於鳳凰谷鳥園生態園區舉辦「水保語你—珍愛自然嘉年華」(Soil and Water Conservation Act and International Day for Diversity)雙語活動;科博館指出,內容豐富多元,民眾可參加闖關市集、聆聽導覽解說、或透過互動式生態解說站自主學習,完成指定任務後,就能獲得限量紀念品及小禮物1份。