鳳凰谷鳥園5／13舉辦珍愛自然嘉年華　母親節前夕籲珍愛大地之母

▲鳳凰谷鳥園生態園區本周六舉辦「珍愛自然嘉年華」。(圖/國立自然科學博物館提供,下同)

記者高堂堯/南投報導

國立自然科學博物館將於13日於鳳凰谷鳥園生態園區舉辦「水保語你—珍愛自然嘉年華」(Soil and Water Conservation Act and International Day for Diversity)雙語活動;科博館指出,內容豐富多元,民眾可參加闖關市集、聆聽導覽解說、或透過互動式生態解說站自主學習,完成指定任務後,就能獲得限量紀念品及小禮物1份。

科博館館長焦傳金表示,本次活動與國家發展委員會、農業委員會水土保持局共同舉辦,透過生物多樣性的主題,寓教於樂、以雙語融入生態及環境教育的方式,讓大、小朋友自然沉浸體驗,並關懷生態保育及水土保持,也響應國際生物多樣性日及結合聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)。

當天開場將由鹿谷鄉在地鳳凰國小學生帶來舞蹈,並邀請「偶末創藝工作室」親子劇團雙語演出,還有水保局吉祥物「水精靈」、「土精靈」同台;現場近30個攤位皆有雙語看板文字介紹,並設計「水土保持」、「生態與土地」及「環境與藝術」3大主題,讓觀眾從生活中不同層面認識物種多元樣貌,包括「童話故事書」闖關市集、空軍官校攤位、「互動式生態解說」、露天「森林電影院」播放選自「台灣野望國際自然影展」的世界級頂尖生態紀錄片。

而地球如同孕育萬物生命的母親,活動隔日恰逢母親節,園區也安排「吉祥物踩街」,由鳥園吉祥物「橘寶」與他的好朋友現場贈送康乃馨,呼籲珍愛地球、守護大自然;「水保語你—珍愛自然嘉年華」活動時間為5月13日上午10時30分至下午4時止,民眾可至市集服務站領取闖關卡及雙語學習單,完成指定任務即可分別兌換限量紀念品及精美小禮物,一起踏入森林,來親近