鳳凰谷鳥園5／13舉辦珍愛自然嘉年華　母親節前夕籲珍愛大地之母

▲鳳凰谷鳥園生態園區本周六舉辦「珍愛自然嘉年華」。（圖／國立自然科學博物館提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立自然科學博物館將於13日於鳳凰谷鳥園生態園區舉辦「水保語你—珍愛自然嘉年華」（Soil and Water Conservation Act and International Day for Diversity）雙語活動；科博館指出，內容豐富多元，民眾可參加闖關市集、聆聽導覽解說、或透過互動式生態解說站自主學習，完成指定任務後，就能獲得限量紀念品及小禮物1份。

科博館館長焦傳金表示，本次活動與國家發展委員會、農業委員會水土保持局共同舉辦，透過生物多樣性的主題，寓教於樂、以雙語融入生態及環境教育的方式，讓大、小朋友自然沉浸體驗，並關懷生態保育及水土保持，也響應國際生物多樣性日及結合聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）。

當天開場將由鹿谷鄉在地鳳凰國小學生帶來舞蹈，並邀請「偶末創藝工作室」親子劇團雙語演出，還有水保局吉祥物「水精靈」、「土精靈」同台；現場近30個攤位皆有雙語看板文字介紹，並設計「水土保持」、「生態與土地」及「環境與藝術」3大主題，讓觀眾從生活中不同層面認識物種多元樣貌，包括「童話故事書」闖關市集、空軍官校攤位、「互動式生態解說」、露天「森林電影院」播放選自「台灣野望國際自然影展」的世界級頂尖生態紀錄片。

而地球如同孕育萬物生命的母親，活動隔日恰逢母親節，園區也安排「吉祥物踩街」，由鳥園吉祥物「橘寶」與他的好朋友現場贈送康乃馨，呼籲珍愛地球、守護大自然；「水保語你—珍愛自然嘉年華」活動時間為5月13日上午10時30分至下午4時止，民眾可至市集服務站領取闖關卡及雙語學習單，完成指定任務即可分別兌換限量紀念品及精美小禮物，一起踏入森林，來親近