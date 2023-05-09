逢甲違建「13台室外機掉落砸8車」！中市府開罰6萬：限3日內改善

記者閔文昱／綜合報導

台中市逢甲商圈福星路上adidas運動用品店13台冷氣室外機，8日下午1時許發生掉落意外，現場整排室外機與鐵架掉下，砸中底下2台轎車與近10台機車，所幸並無造成人員傷亡。台中市政府都發局表示，經查該建物為既存違建，已查報在案，針對有公共危險之虞部分，都發局將開罰6萬元，要求違建人3日內改善完畢，若後續該違建仍有公安疑慮，將優先拆除。

針對台中市西屯區福星路一處違建8日下午發生冷氣支架倒塌情形，台中都發局獲報後立即前往勘查，發現冷氣室外機及其支架附屬於違建物外牆，不知名原因掉落砸中8輛汽、機車，現場無人員受傷。

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▲台中市逢甲商圈傳出adidas運動用品店外冷氣室外機掉落 。（圖／記者許權毅攝，下同）

都發局指出，這次因支架倒塌而引起的公安意外，都發局已依照違反建築法第77條第1項未依規維護建物設備等公共安全，並按建築法第91條第1項第2款規定，裁罰6萬元；關於倒塌導致附近有公共危險疑慮，昨晚已移除清空，並圍上警示帶，後續會由店家依規協調賠償事宜。

都發局表示，此案冷氣支架附屬於違建外牆，因支架倒塌的公安意外，應由屋主自負相關刑責及賠償責任，呼籲建築物所有權人、使用人應依照規定，維護建築物的合法使用與其構造及設備的公共安全，否則將面臨建築法相關裁處，並負擔相關刑責和賠償責任。