老師傅也不解！13台室外機整排掉落　他曝「鐵架可扛10噸」

記者許權毅／台中報導

台中市逢甲商圈福星路上adidas運動用品店13台冷氣室外機，8日下午1時許發生掉落意外，現場整排室外機與鐵架掉下，砸中底下2台轎車與近10台機車。鐵架師傅到場相當驚訝，直言第一次遇到「想不透原因」，並透露鐵架應該可支撐10噸，冷氣重量不是問題。冷氣業者則認為，可能是接縫點不牢固，螺絲被鬆動到才發生意外，但也無法肯定。

▲台中市逢甲商圈adidas的13台冷氣室外機掉落，疑似是鐵架支撐度不足導致，就連施作的師傅都很驚訝，直言與平常方法沒有不同，原因待查。（圖／記者許權毅攝）



事故現場就在熱鬧的逢甲商圈小巷弄，adidas右側的鐵皮處原本架滿13台冷氣室外機，不料卻突然一聲巨響掉落，重重砸毀停在路邊的汽機車，還有車輛天窗被砸破。警方表示，店家負責人張男已向警方表示，會負責賠償事宜，委請警方協助通知車主。

▲▼ 冷氣與鐵架重重壓毀轎車，店家趕緊請施工單位前來吊起。（圖／記者許權毅攝）



負責安裝冷氣的賴姓業者指出，這批冷氣大約做了7個月左右，今天突然接到通知說「冷氣掉下來」，剛剛初步看，應該是鐵工部分不牢固導致，整排都有螺絲，斜桿也沒有損壞，疑似是接縫點不牢固，上頭螺絲鬆動，支撐不夠，久了逐漸傾斜、倒塌。

▲▼ 鐵架師傅表示，實在想不通原因，直處該鐵架應該能支撐10噸。（圖／記者許權毅攝）



負責鐵工的曾姓師傅表示，長期從事該行業，卻是第一次遇到這種狀況，施作鐵架都需要結構計算，這排鐵架分攤力量應該可以承受10噸的重量，並且都有鎖在C型鋼上面，有去觀看店裡的狀況，沒有異狀。

曾姓師傅表示，這批才做7個月左右，還很新，會是什麼問題「想不透」，這裡的施作方式跟每次都一樣，當初冷氣業者還踩上去施工過，不太可能是承重問題，直言還需要想一下原因。