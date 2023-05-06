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「逢甲麥當勞要收了」苦主是他們！　接單聖地少一個

記者游瓊華／台中報導

台中逢甲商圈31年地標級麥當勞傳出熄燈消息，總公司也證實，逢甲店將在5月29日晚間8點結束營業；不僅如此，位在一中商圈的尊賢店同樣也在5月底畫下句點。消息傳出，不少民眾感到可惜，但最大苦主卻是外送員，直言逢甲店是接單聖地。外送員小泳透露，粗估一天光是逢甲店就可接到10單，未來要多跑一公里到河南二店接單，對他們而言都是成本增加。

▲逢甲麥當勞位在福星路黃金地段，是編號0060「百號以內」的元老級店面。（圖／記者游瓊華攝）

▲外送員小泳直言逢甲店是接單聖地，光是他一人一天就可在此接到10單。（圖／記者游瓊華攝）

▲逢甲麥當勞位在福星路黃金地段，是編號0060「百號以內」的元老級店面。（圖／記者游瓊華攝）

▲逢甲麥當勞位在福星路黃金地段，是編號0060「百號以內」的元老級店面。（圖／記者游瓊華攝）

台中市逢甲麥當勞位在福星路黃金地段，是編號0060「百號以內」的元老級店面，更是被稱為逢甲商圈的「地標」，不少民眾都會相約在此處集合。開業至今走過31個年頭，房租金額一直是個秘密，但對面的連鎖鞋店單月租金破百萬，不少人猜測麥當勞雙層樓單月租金也是不小數字。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲麥當勞超大M字、澄黃LOGO在逢甲已經是知名地標。（圖／記者許權毅攝）
昨天逢甲店搬遷消息傳出，不少人感到訝異，麥當勞超大M字、澄黃LOGO在逢甲已經是知名地標。小泳指出，一天10單外送單大約收入400多元，雖然河南路上有兩家門市，但距離逢甲店都有一段距離，且客源不少是學生，長期下來油錢增加不少。

另一位陳姓民眾透露，自己住在外地，但每次來台中約會就是跟女友約在逢甲麥當勞見面，現麥當勞要搬了，也要另外找地方碰面，「感情不會受影響啦！」

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