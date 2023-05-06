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逢甲商圈沒落？台中麥當勞地標級元老店將熄燈　專家點出「這原因」

記者游瓊華／台中報導

速食店龍頭麥當勞宣布，台中逢甲店及一中尊賢店等大型地標級門市都將在5月底熄燈，許多人指向係因店租漲過頭，連麥當勞「勇腳型」店家都撐不住。但房仲業者沈政興點出另一問題點，兩家門市都因年代久遠，加上大企業保密條款，外人難以得知其房租金額，但尊賢店與逢甲店遷店應都與消防安全有關。

▲麥當勞,一中,尊賢,沈政興。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中兩家元老級麥當勞都將在5月底搬遷，房仲業者認為，此舉與近來台中市嚴格執行消防法規有關。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲逢甲大學前的澄亮麥當勞M字招牌，將在5月底走入歷史。（圖／記者許權毅攝）

對於麥當勞逢甲店5月底停業消息，周邊攤商早有耳聞，認為房租是逼走麥當勞的主要原因，據悉麥當勞逢甲店的租金係依照麥當勞營業額抽趴數，但此說法未獲證實。攤商也搖頭，直言麥當勞是國際大品牌，連這樣「勇腳型」店家都無法支撐，遑論其他商家，還說「這是逢甲商圈沒落的一大徵兆！」

▲麥當勞,一中,尊賢,沈政興。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲房仲業者認為，麥當勞兩大門市搬遷應與城中城大火後，台中嚴格執行消防法規有關。（圖／記者游瓊華翻攝）

不過房仲業者沈政興認為，麥當勞一口氣遷移兩家地標級店面原因應和消防安全有關。自從高雄城中城大火之後，台中市就嚴格執行消防法規，尊賢店與逢甲店都是設在老舊的「集合式住宅」內的1樓跟2樓，若要消防變更符合法規，動輒得花上百萬，恐是麥當勞決議撤離原址的原因。

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