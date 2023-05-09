女兒走斑馬線遭撞死　父淚崩招魂「一定幫妳討公道」...擲3個允杯

記者林悅／台南報導

台南市北區成功路8日上午發生1對母女牽手走斑馬線過馬路時，被36歲杜姓孕婦駕車衝撞輾壓，造成母親重傷在加護病房，3歲女童不治身亡，女童父親與家屬，9日下午前往命案現場設香案舉行招魂儀式，過程約15分鐘，女童父親在「請魂」擲筊3允杯後，情緒崩潰扶柱痛哭失聲，令人鼻酸。

▲台南斑馬線車禍命案死者辦招魂儀式，女童父哭喊「跟爸爸回家並保佑媽媽」，在擲筊3允杯後，忍不住情緒崩潰，扶柱痛哭失聲，令人鼻酸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

3歲女童父親及家屬，在葬儀社人員安排下，於9日下午1時57分許，到達8日車禍命案現場北區成功路，設香案由道士舉行招魂儀式，道士持招魂幡進行招魂，整個招魂儀式約15分鐘，死者父親在最後「請魂」儀式，向小女兒哭喊：「在王爺、佛祖媽做主下，跟爸爸回家！」，「爸爸命都不要也要為妳討公道！」、「媽媽還需要妳保佑」…，最後在擲筊3個允杯後，死者父親情緒崩潰，再也忍不住，轉身扶著店家的柱子痛哭失聲（下圖），久久不能自己，令人聞之鼻酸。

女童招魂香案前擺放女童衣物，香案上擺著奶粉、飲料及水壺，一旁放著女童生前喜愛的玩具，女童父親睹物思情，難忍悲痛，數度哽咽落淚。隨著法師詢問，由先女童堂姊擲筊，但一直無法擲出「三聖筊」，法師協助問問題下，還是擲不出聖筊，最後換女童父親親自上場，呼喚著女童名字，並強調：「妳快回來，跟我去殯儀館，爸爸這條命可以不要，我一定會幫你討公道」，才連續擲出「三聖筊」，顯示女童怨念頗深。



女童爸爸上午表示，太太現住加護病房，傷勢雖已慢慢穩定，但因骨盆、胸腔、肩膀的多處骨折，肝臟也有撕裂傷，還需要觀察1、2天，待完全穩定下來之後，醫院才能會同骨科處理傷勢。

▲女童1家三口和樂融融，天倫之樂因人為過失而夢碎。（下同）

女童父親爸爸忍不住哽咽地說，太太清醒後頻頻喊痛，但仍是掛記著女兒，不斷詢問女兒狀況，他擔心太太情緒受到打擊，只能先騙太太：「女兒好好的沒怎樣，現在在別的病房治療，丈母娘在照顧」，他不敢說出實情，怕妻子承受不了喪女哀痛。女童爸爸泣訴，他好好的人都接受不了這個事實，太太怎麼能受得了？只能不斷哄騙，他說：「但就算我太太好起來了，我女兒也回不來」，悲傷模樣也讓在場所有人不禁鼻酸。

台南市議員李宗霖特地前往招魂現場慰問女童父親及家屬，請其節哀順變，女童父親也表示感謝。