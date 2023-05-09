賓士男不爽被叭　蛇行急剎害休旅車追撞！撂人助陣還找議員投訴

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區縣民大道日前發生一起故意行為的行車糾紛。一部賓士車疑不滿後方凌志休旅車對他鳴按喇叭，故意蛇行並急剎驟停，導致後車追撞，賓士車駕駛還撂人助陣，致凌志駕駛心生恐懼，對他提告恐嚇、公危，事後賓士車主向民代投訴，指稱警方處理不公，海山分局表示，故意的行車糾紛涉及公共危險罪，不以交通事故處理，未有偏袒不公。

▲賓士車蛇行開到凌志車車道 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方指出，5日上午10時45分，獲報至縣民大道2段處理糾紛案，經交通分隊及海山所派員到場，檢視行車紀錄器影像及雙方說詞後，現場認定因張男駕駛的賓士車被許男駕駛的凌志休旅車LM300h按鳴喇叭後，有蛇行及驟然減速煞停行為，導致後車碰撞，屬故意行為行車糾紛，與內政部警政署函示定義交通事故必需出於過失之要件不符，爰認定涉及刑法公共危險罪責，不以交通事故處理。

▼賓士車故意驟停導致後方凌志休旅車追撞 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

因認定非屬交通事故案件，經確認雙方無酒味、酒容，且當事人未要求實施檢測，故未施以酒測，處理過程未違反相關規定。張男蛇行、驟停駕駛行為違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第4款及第4項，在確認事實後即開單告發，處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，並吊扣該汽車牌照六個月。

張男賓士車左後保桿毀損，許男凌志休旅車右前車頭毀損，雙方無人受傷，事發後張男心生不滿，立即撥打電話撂人至現場助陣，使許男心生畏懼，於是對他提出公共危險及恐嚇告訴。

警方當日下午4時受理許男告訴，並開具受（處）理案件證明單；因張男無法接受不能以交通事故處理，並認為警方處理程序不當，表達不滿後隨即離去。翌日聯繫張男未果，後續將寄發通知書傳喚他到案說明，完成相關程序後移請地檢署偵辦。

▼凌志休旅車右前車頭毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方針對台北市議員張文潔質疑處理行車糾紛疑有不公等情，並召開記者會；民意代表為選民服務，警方均予以尊重，但應有事實根據，如因片面之詞，便指責警方不是，對員警士氣必會造成打擊，故本分局必須出面澄清，以捍衛執法專業及尊嚴，不能抹殺基層員警的辛勞。

▼賓士車左後保桿毀損 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方到場因賓士車故意行車糾紛對他開出罰單 。（圖／記者陳以昇翻攝）