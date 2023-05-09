咖啡廳拒老人進入！店家曝「奧客多又吵」　他氣哭：老人就不是人嗎

▲南韓一間咖啡廳門口標示「禁止老人進出」。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓老人愈老愈窮、且愈沒尊嚴！一間座落於寂靜住宅區的咖啡廳，日前被人發現老闆在店門口標上「禁止老人進入區域」（限制60歲以上長者進入），相關照片在網路社群立刻引來熱烈討論，許多老年民眾受訪時極為不滿，其他店家的業者支持這種行為。不過專家分析，世代差異的嚴重隔閡會帶來更多社會問題。

根據《韓聯社》，日前一張照片在南韓網路社群引起廣泛的討論聲浪，尤其咖啡廳大門上雖然貼著「歡迎導盲犬進入」的圖案和告示，卻同時也貼上「No Senior Zone」（禁止60歲以上長者進出），一名來自首爾市鐘路區的78歲權姓民眾氣憤怒喊，「難道60歲以上就不算是人了嗎？」

一名網友將照片上傳網路社群，他透露該間咖啡廳位於寂靜住宅區的某個角落，「雖然不知道店家經歷過什麼可怕的事，但我很害怕我爸媽經過時會看到（限制老人進出）的告示。」

報導指出，南韓部份餐廳、咖啡廳等商家會在門口標示「No Kids Zone」，代表禁止13歲以下的孩童進入，而相片中的咖啡廳則將Kids改為Senior，還特別以韓文標註拒絕60歲以上長者進入，引發外界質疑是否歧視特定年齡層；不過部份店家卻贊同此一政策，認為老年人確實存在許多講不聽的「奧客」（진상 손님）。

一名在首爾市鐘路區經營咖啡廳的27歲申姓業者表示，「業者在自己經營的店家，按照自己的想法做事，應該不會特別構成問題吧。當一群老人來店裡時，通常5個人只會點2杯飲料，而且他們的聲音又特別吵，雖然我不會抱持負面觀感，但服務他們確實存在著一定的困難度。」

不過老人們可就不這麼想。74歲的高姓民眾表示，「應該是存在著嚴重的世代差異。雖然我了解店家的想法，但內心卻是五味雜陳，難道我已經老了嗎？」；82歲朴姓民眾則表示，「最近只要去餐廳，就會發現店家好像不太歡迎老人。然後只要一到年輕人聚集的場所，就好像要看他們的臉色。」

一名經營超商的62歲李姓業者認為，「難道只要是60歲以上，就會是同一群人嗎？」

成均館大學社會學系教授具廷宇（구정우，音譯）分析，「這是MZ世代（誕生於1980年初至2000年代初的世代）對老一代所表現出負面觀感、敵視心態的案例。隨著社會進入低生育率、高齡化，年輕世代面臨撫養老年族群的負擔會愈來愈大。未來世代隔閡所引發的問題會愈加嚴重，恐怕會更常出現拒絕、排擠老人的現象。」

梨花女子大學社會福祉（福利）系教授金美惠（김미혜，音譯）分析，「即便不刻意標示『拒絕老人進出』，但不利老年族群活動的空間確實愈來愈多。若限縮老年人的活動範圍，導致對他們的身體健康產生負面影響，反而只會增加社會的扶養成本和負擔，形成一種連鎖效應。」