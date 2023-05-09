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老翁住院屎拉不出來！子女「撥開屁股」噴綠水　驚見30cm尿布塞肛門

▲▼南韓一名老翁送療養院後，被家人發現肛門裡卡著30公分長的尿布。（示意圖／CFP）

▲南韓一名老翁送療養院後，被家人發現肛門裡卡著30公分長的尿布。（示意圖，非當事人／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓療養院日前發生一起離譜的案件。一名老翁年老時罹患帕金森氏症，在家人的決定下，最後被送往療養院安置，不過子女仍會定期送父親去大醫院做健康檢查，沒想到偶然發現父親排便困難，最後竟看到父親咳嗽時肛門滲出黑綠色髒水，豈料他們挖開父親的肛門時，卻意外發現肛門卡著30公分長的尿布。

根據韓媒《國民日報》，南韓一名網友7日在某網路論壇以「療養院在我老爸肛門裡塞尿布」為標題發文，他表示父親年老後患有帕金森氏症，原本父親住在家裡由家人們輪流照顧，不過2周前家人決定送父親住進療養院，接受專業長照護理人員的照料，當時老父親雖然已經難以透過言語溝通、且行動不便，但身體健康狀況卻沒什麼問題。

網友A某將父親送進療養院後，仍定期將父親送往外部的醫院進行健康檢查，然而在2周後他們將父親送進某大學醫院接受檢查時，急診室的醫療團隊便建議儘速安排住院，因為他們發現老翁出現脫水、肺炎、腎功能低下，甚至還有無法正常排便的症狀，身體健康正急速惡化。

將老翁安排住院後，A某在清理父親的糞便時發現異狀。A某表示，「因為父親根本無法正常排便，家人們和護士都感到相當驚訝，然而我們卻發現父親每次在咳嗽時，肛門便會微微打開，從肛門裡流出草綠色的異物，於是我們用手指頭把父親的肛門掰開，竟然在父親肛門裡發現30公分長的紙尿片。」

A某補充，「把紙尿片挖出來後，發現糞便都夾在裡面，直到把尿布全部挖完以後，父親才終於能夠正常排便。若我們沒有即時發現，導致腸胃壞死、排便堵塞，甚至可能引發腸胃破裂。仔細觀察父親的身體，發現大腿內側有瘀傷、血管爆開，看起來像是遭到綑綁的痕跡。」

A某回想起，他曾經聽療養院看顧父親病房的護理師抱怨「一個人要照顧6名老人，真的好累喔」；他在內文表示，「我懷疑，是不是因為清理老人們的大便實在太累了，所以才乾脆尿布把肛門堵起來？若健康檢查時沒有發現，那父親現在會變得怎麼樣呢？」

A某表示，他打算向警方提告，「我爸平常行動不便，只能原地睜眼、閉眼，若（療養院）真的把他綁起來，那對身為子女的我們而言真的是感到撕心裂肺！」

網友們留言表示，「這應該算殺人未遂吧」、「為了社會大眾公益著想，應該實明公布到底是哪間缺德醫院」、「療養院太恐怖了吧」。

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