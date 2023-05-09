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竊取石油大作戰！他租整棟汽旅「挖地道」　在輸油管30公分前被逮

▲▼南韓一群位為了從輸油管竊取石油，特別在中北到清州市租下閒置汽旅，打算挖地道接近。（圖／大田警察廳）

▲南韓一群人為了從輸油管竊取石油，特別在忠清北道清州市租下閒置汽旅，打算挖地道接近。（圖／大田警察廳）

記者羅翊宬／編譯

南韓一群人看上從輸油管竊取石油後販賣所帶來的龐大商機，沒想到他們竟然付諸行動，甚至找來昔日在輸油管公司工作的前員工，之後他們特別租下一棟閒置的汽車旅館，地下室距離輸油管只有9公尺，為了不驚擾群眾、導致東窗事發，他們還特別用鏟子開挖，沒想到在距離輸油管僅30公分處，還是被警方逮個正著。

根據韓媒《中央日報》，南韓大田警察廳重案犯罪搜查隊近日破獲一起竊油未遂的案件，依違反輸油管安全管理法拘留犯罪總負責人A某（50多歲男性）等4人、另外4人則在不拘留的情況下移交檢方，他們今年3月涉嫌在忠清北道清州市租下整棟閒置的汽車旅館後，在汽旅地下室挖掘地道深入至輸油管處，計畫藉此竊取石油。

警方指出，A某一行人分工合作，其中包含一名曾經在大韓輸油管公司任職的技術人員B某（60多歲），另外2人則負責籌措資金，B某其實過去以來就有類似的犯罪前科，曾因為加入竊油行動，最後只能被迫從公司離職，而A某、B某一行人從去年10月起就開始將想法付諸行動。

由於直徑45公分的輸油管有專人24小時管理，因此若想要挖洞竊油，相當需要技巧高深的技術活。

▲▼南韓一群位為了從輸油管竊取石油，特別在中北到清州市租下閒置汽旅，打算挖地道接近。（圖／大田警察廳）

▲▼他們在汽旅地下室挖掘出近9公尺長的地道，最後在距離30公分處被警方發現。（圖／大田警察廳）

▲▼南韓一群位為了從輸油管竊取石油，特別在中北到清州市租下閒置汽旅，打算挖地道接近。（圖／大田警察廳）

調查顯示，當初A某、B某等人為了能夠從輸油管竊油，同時靠賣油發大財，他們一開始在忠清北道清州市、沃川郡租下共2間加油站，其中沃川郡的加油站距離地下輸油管僅50公尺，而清州市的加油站則用來對外販賣從輸油管竊得的石油。

不過，他們在沃川郡加油站挖掘地道時，卻湧出大量地下水，因此在挖掘到僅1公尺處時便宣告放棄，從今年1月底將目標轉為位於清州市17號國道（規模相當於我國的省道）旁的某閒置汽車旅館，汽旅地下室距離輸油管僅隔9公尺。

他們破壞汽旅地下室的牆面，挖出長71公分、寬78公分的地洞，為了怕噪音和各種震動驚擾人群，還特別選擇以鏟子、十字鎬進行挖掘作業，無奈在最後距離輸油管僅30公分處時，還是被警方取締發現。

▲▼南韓一群位為了從輸油管竊取石油，特別在中北到清州市租下閒置汽旅，打算挖地道接近。（圖／大田警察廳）

▲▼若隨意挖掘地道，恐怕會使地盤脆弱、導致道路地面塌陷，政府單位進行修復工作。（圖／大田警察廳）

▲▼南韓一群位為了從輸油管竊取石油，特別在中北到清州市租下閒置汽旅，打算挖地道接近。（圖／大田警察廳）

報導指出，南韓國家情報院掌握相關情報後，轉交給大田警察廳，才使得警方順利於今年3月3日破獲這起竊油案。

警方表示，汽車旅館前方的17號國道，每天平均車流量為6萬6000多輛車次，一旦為了從輸油管竊油而挖掘地道，恐怕會使地盤變得更加脆弱、導致道路地層塌陷。

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