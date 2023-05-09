銀座精品店搶案「熟女淡定肉搏」畫面瘋傳　面具怪客落網竟是4屁孩

▲銀座勞力士精品店遭搶，女子淡定與歹徒推擠。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

東京銀座8日發生重大搶案，多名面具怪客持刀闖入勞力士精品店，掃光價值逾1億日元（約新台幣2245萬元）的手錶，其中4嫌已經落網，竟然全都未滿19歲。案發正值最熱鬧的周日傍晚，一名淡定的女子試著圍困搶匪，還與歹徒發生推擠，讓路人與網友看得心驚膽戰。

TBS、NHK等日媒報導，3名嫌犯闖入持刀威脅員工，並使用撬棍砸爛展示櫃，在10分鐘內掃光100多支名錶後，跳上接應的白色廂型車離開。當日稍晚，廂型車被發現棄置在赤坂町2棟公寓之間，4名歹徒正準備從陽台闖入民宅，隨即遭到逮捕。

▼影片0:51處開始，熟女出現在店門口。



警方證實，4名男嫌都是來自橫濱市的高中生或打工族，年紀介於16至19歲之間。他們根據目擊情報發現可能還有第5人在逃，目前仍在積極追捕共犯及贓物下落。

根據目擊影片，民眾起初還搞不清楚狀況，一邊拍攝一邊驚呼「這不是在演戲嗎？這是真的嗎？」另一名路人詢問過後協助撥打110報警。與此同時，女子表情淡定地在店門口徘徊，首先拿出手機超近距離拍攝，接著把店門關上，因此與即將逃亡的歹徒發生衝突，對峙一陣子之後才默默讓開。